تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
21
o
بيروت
17
o
طرابلس
19
o
صور
21
o
جبيل
19
o
صيدا
21
o
جونية
17
o
النبطية
10
o
زحلة
11
o
بعلبك
-7
o
بشري
19
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
رياضة
المغرب × الكاميرون… موعد المباراة والقنوات الناقلة
Lebanon 24
08-01-2026
|
07:57
A-
A+
photos
0
A+
A-
يترقّب عشّاق
كرة القدم
مواجهة قوية تجمع منتخب
المغرب
ومنتخب الكاميرون في ربع
نهائي كأس
أمم
أفريقيا
2025، في لقاء يحمل طابعًا ثأريًا وتاريخيًا.
الموعد والمكان
تُقام المباراة غدًا الجمعة 9 كانون الثاني 2026 على ملعب ملعب الأمير مولاي
عبد الله
في الرباط، عند:
• 20:00 بتوقيت المغرب والجزائر
• 21:00 بتوقيت مصر
• 22:00 بتوقيت قطر والسعودية
القنوات الناقلة
تنقل المواجهة حصريًا عبر:
• beIN SPORTS MAX 1
• beIN SPORTS MAX 2
• beIN SPORTS MAX 3
معطيات سريعة
• الكاميرون تتفوّق تاريخيًا (6 انتصارات مقابل 2 للمغرب).
• في كأس أمم أفريقيا: فوزان للكاميرون وتعادل واحد.
• المغرب يملك أفضلية معنوية بعد فوزه الأخير على الكاميرون 4-0، إضافة إلى عامل الأرض والجمهور.
الغيابات
• المغرب: غياب
عز الدين
أوناحي وغانم سايس للإصابة.
• الكاميرون: شكوك حول مشاركة كارلوس باليبا ويونغوا.
التشكيلتان المحتملتان
المغرب: بونو، حكيمي، ماسينا، أكرد، مزراوي، الصبيري، الخنوس، العيناوي، دياز، الكعبي، الزلزولي.
الكاميرون: إيباسي، مالون، تولو، كوتو، تشمادو، إيبونغ، باليبا، يونغوا، مبويمو، كوفان، ناماسو.
الفائز من اللقاء سيواجه المتأهل من مباراة
الجزائر
ونيجيريا في نصف النهائي.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الكاميرون تُقصي جنوب إفريقيا و الموعد المقبل مع المغرب
Lebanon 24
الكاميرون تُقصي جنوب إفريقيا و الموعد المقبل مع المغرب
08/01/2026 20:03:35
08/01/2026 20:03:35
Lebanon 24
Lebanon 24
موعد مباراة المغرب والسعودية في كأس العرب 2025
Lebanon 24
موعد مباراة المغرب والسعودية في كأس العرب 2025
08/01/2026 20:03:35
08/01/2026 20:03:35
Lebanon 24
Lebanon 24
أمم إفريقيا 2025… القنوات الناقلة والمنتخبات العربية المشاركة
Lebanon 24
أمم إفريقيا 2025… القنوات الناقلة والمنتخبات العربية المشاركة
08/01/2026 20:03:35
08/01/2026 20:03:35
Lebanon 24
Lebanon 24
في كأس أمم أفريقيا... مباراة "مشحونة" تجمع زامبيا ومالي في المغرب
Lebanon 24
في كأس أمم أفريقيا... مباراة "مشحونة" تجمع زامبيا ومالي في المغرب
08/01/2026 20:03:35
08/01/2026 20:03:35
Lebanon 24
Lebanon 24
رياضة
متفرقات
نهائي كأس
كرة القدم
عبد الله
عز الدين
السعودية
الجزائر
أفريقيا
السعود
تابع
قد يعجبك أيضاً
الرياضي بيروت يحقق فوزًا كبيرًا على الوحدة السوري
Lebanon 24
الرياضي بيروت يحقق فوزًا كبيرًا على الوحدة السوري
12:30 | 2026-01-08
08/01/2026 12:30:08
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عن مُدرّب "تشيلسي" الجديد... محكمة أدانته قبل تعيينه على رأس الجهاز الفنيّ للفريق
Lebanon 24
مفاجأة عن مُدرّب "تشيلسي" الجديد... محكمة أدانته قبل تعيينه على رأس الجهاز الفنيّ للفريق
11:26 | 2026-01-08
08/01/2026 11:26:26
Lebanon 24
Lebanon 24
الجزائر × نيجيريا… قمة نارية في ربع نهائي كأس أفريقيا
Lebanon 24
الجزائر × نيجيريا… قمة نارية في ربع نهائي كأس أفريقيا
09:29 | 2026-01-08
08/01/2026 09:29:08
Lebanon 24
Lebanon 24
من البداوي إلى الميناء.. أبطال المجد يرفعون الكأس بـ 16 ذهبية
Lebanon 24
من البداوي إلى الميناء.. أبطال المجد يرفعون الكأس بـ 16 ذهبية
09:09 | 2026-01-08
08/01/2026 09:09:53
Lebanon 24
Lebanon 24
"حاسوب" يتوقع تتويج المغرب بكأس الأمم الأفريقية
Lebanon 24
"حاسوب" يتوقع تتويج المغرب بكأس الأمم الأفريقية
08:25 | 2026-01-08
08/01/2026 08:25:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هذا سبب وفاة هلي نجل السيدة فيروز
Lebanon 24
هذا سبب وفاة هلي نجل السيدة فيروز
10:46 | 2026-01-08
08/01/2026 10:46:57
Lebanon 24
Lebanon 24
منخضفان جويان جديدان سيضربان لبنان.. وذروة الأمطار ستكون في هذا الموعد
Lebanon 24
منخضفان جويان جديدان سيضربان لبنان.. وذروة الأمطار ستكون في هذا الموعد
01:49 | 2026-01-08
08/01/2026 01:49:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الطائرة التي عطّلت دفاعات فنزويلا.. ماذا نعرف عن "غراولر"؟
Lebanon 24
الطائرة التي عطّلت دفاعات فنزويلا.. ماذا نعرف عن "غراولر"؟
14:00 | 2026-01-07
07/01/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين.. وفاة هلي نجل السيدة فيروز
Lebanon 24
خبر حزين.. وفاة هلي نجل السيدة فيروز
09:38 | 2026-01-08
08/01/2026 09:38:58
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه حقيقة وجود قنابل مضيئة إسرائيلية في أجواء طرابلس
Lebanon 24
هذه حقيقة وجود قنابل مضيئة إسرائيلية في أجواء طرابلس
14:22 | 2026-01-07
07/01/2026 02:22:05
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
12:30 | 2026-01-08
الرياضي بيروت يحقق فوزًا كبيرًا على الوحدة السوري
11:26 | 2026-01-08
مفاجأة عن مُدرّب "تشيلسي" الجديد... محكمة أدانته قبل تعيينه على رأس الجهاز الفنيّ للفريق
09:29 | 2026-01-08
الجزائر × نيجيريا… قمة نارية في ربع نهائي كأس أفريقيا
09:09 | 2026-01-08
من البداوي إلى الميناء.. أبطال المجد يرفعون الكأس بـ 16 ذهبية
08:25 | 2026-01-08
"حاسوب" يتوقع تتويج المغرب بكأس الأمم الأفريقية
04:30 | 2026-01-08
الديربي في السعودية: مدريد أمام الأخذ بالثأر.. وأتلتيكو يطمح لتعميق الجراح
فيديو
هل انفصلت هذه الفنانة الشهيرة عن زوجها بسبب الخيانة؟ (فيديو)
Lebanon 24
هل انفصلت هذه الفنانة الشهيرة عن زوجها بسبب الخيانة؟ (فيديو)
04:49 | 2026-01-08
08/01/2026 20:03:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
Lebanon 24
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
04:49 | 2026-01-07
08/01/2026 20:03:35
Lebanon 24
Lebanon 24
طلبت زوجته منه مليون دولار كتعويض.. للمرة الأولى فارس كرم يكشف أسرارا عن عائلته وطلاقه (فيديو)
Lebanon 24
طلبت زوجته منه مليون دولار كتعويض.. للمرة الأولى فارس كرم يكشف أسرارا عن عائلته وطلاقه (فيديو)
02:24 | 2026-01-07
08/01/2026 20:03:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24