المغرب × الكاميرون… موعد المباراة والقنوات الناقلة

يترقّب عشّاق مواجهة قوية تجمع منتخب ومنتخب الكاميرون في ربع أمم 2025، في لقاء يحمل طابعًا ثأريًا وتاريخيًا.



الموعد والمكان



تُقام المباراة غدًا الجمعة 9 كانون الثاني 2026 على ملعب ملعب الأمير مولاي في الرباط، عند:

• 20:00 بتوقيت المغرب والجزائر

• 21:00 بتوقيت مصر

• 22:00 بتوقيت قطر والسعودية



القنوات الناقلة



تنقل المواجهة حصريًا عبر:

• beIN SPORTS MAX 1

• beIN SPORTS MAX 2

• beIN SPORTS MAX 3



معطيات سريعة

• الكاميرون تتفوّق تاريخيًا (6 انتصارات مقابل 2 للمغرب).

• في كأس أمم أفريقيا: فوزان للكاميرون وتعادل واحد.

• المغرب يملك أفضلية معنوية بعد فوزه الأخير على الكاميرون 4-0، إضافة إلى عامل الأرض والجمهور.



الغيابات

• المغرب: غياب أوناحي وغانم سايس للإصابة.

• الكاميرون: شكوك حول مشاركة كارلوس باليبا ويونغوا.



التشكيلتان المحتملتان



المغرب: بونو، حكيمي، ماسينا، أكرد، مزراوي، الصبيري، الخنوس، العيناوي، دياز، الكعبي، الزلزولي.

الكاميرون: إيباسي، مالون، تولو، كوتو، تشمادو، إيبونغ، باليبا، يونغوا، مبويمو، كوفان، ناماسو.



الفائز من اللقاء سيواجه المتأهل من مباراة ونيجيريا في نصف النهائي.

