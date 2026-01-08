تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

المغرب × الكاميرون… موعد المباراة والقنوات الناقلة

Lebanon 24
08-01-2026 | 07:57
A-
A+
Doc-P-1465584-639034810363274938.webp
Doc-P-1465584-639034810363274938.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يترقّب عشّاق كرة القدم مواجهة قوية تجمع منتخب المغرب ومنتخب الكاميرون في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، في لقاء يحمل طابعًا ثأريًا وتاريخيًا.

الموعد والمكان

تُقام المباراة غدًا الجمعة 9 كانون الثاني 2026 على ملعب ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط، عند:
• 20:00 بتوقيت المغرب والجزائر
• 21:00 بتوقيت مصر
• 22:00 بتوقيت قطر والسعودية

القنوات الناقلة

تنقل المواجهة حصريًا عبر:
• beIN SPORTS MAX 1
• beIN SPORTS MAX 2
• beIN SPORTS MAX 3

معطيات سريعة
• الكاميرون تتفوّق تاريخيًا (6 انتصارات مقابل 2 للمغرب).
• في كأس أمم أفريقيا: فوزان للكاميرون وتعادل واحد.
• المغرب يملك أفضلية معنوية بعد فوزه الأخير على الكاميرون 4-0، إضافة إلى عامل الأرض والجمهور.

الغيابات
• المغرب: غياب عز الدين أوناحي وغانم سايس للإصابة.
• الكاميرون: شكوك حول مشاركة كارلوس باليبا ويونغوا.

التشكيلتان المحتملتان

المغرب: بونو، حكيمي، ماسينا، أكرد، مزراوي، الصبيري، الخنوس، العيناوي، دياز، الكعبي، الزلزولي.
الكاميرون: إيباسي، مالون، تولو، كوتو، تشمادو، إيبونغ، باليبا، يونغوا، مبويمو، كوفان، ناماسو.

الفائز من اللقاء سيواجه المتأهل من مباراة الجزائر ونيجيريا في نصف النهائي.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الكاميرون تُقصي جنوب إفريقيا و الموعد المقبل مع المغرب
lebanon 24
Lebanon24
08/01/2026 20:03:35 Lebanon 24 Lebanon 24
موعد مباراة المغرب والسعودية في كأس العرب 2025
lebanon 24
Lebanon24
08/01/2026 20:03:35 Lebanon 24 Lebanon 24
أمم إفريقيا 2025… القنوات الناقلة والمنتخبات العربية المشاركة
lebanon 24
Lebanon24
08/01/2026 20:03:35 Lebanon 24 Lebanon 24
في كأس أمم أفريقيا... مباراة "مشحونة" تجمع زامبيا ومالي في المغرب
lebanon 24
Lebanon24
08/01/2026 20:03:35 Lebanon 24 Lebanon 24

رياضة

متفرقات

نهائي كأس

كرة القدم

عبد الله

عز الدين

السعودية

الجزائر

أفريقيا

السعود

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
12:30 | 2026-01-08
Lebanon24
11:26 | 2026-01-08
Lebanon24
09:29 | 2026-01-08
Lebanon24
09:09 | 2026-01-08
Lebanon24
08:25 | 2026-01-08
Lebanon24
04:30 | 2026-01-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24