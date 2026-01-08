تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة
من البداوي إلى الميناء.. أبطال المجد يرفعون الكأس بـ 16 ذهبية
Lebanon 24
08-01-2026
|
09:09
حقق أبطال نادي المجد الرياضي (البداوي ) نتائج مشرفة في بطولة كأس
الشمال
التي أقيمت في القاعة الرياضية في
الميناء طرابلس
، بإشراف الإتحاد اللبناني للكيوكيوشنكاي وبتنظيم لجنة الشمال وبمشاركة 210 لاعبين يمثلون 17 ناديا لبنانيا.
وشارك نادي المجد البداوي ب 33 لاعبا، في أوزان تحت 20 كيلو وصولا الى الوزن المفتوح، ولقد حقق لاعبو المجد فوزاً كاسحاً عبر أبطاله حيث أحرزوا : 16 مركز أول، 8 مراكز ثاني، 7 مراكز ثالث.
لاعبان فقط لم يحققا اي مركز من أصل 33 لاعبا.
وهنأت
إدارة النادي
الأبطال بفوزه، وتمنت "المزيد من التفوق والنجاحات لأبطال النادي في البطولات
اللبنانية
والعربية والدولية".
