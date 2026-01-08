تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
من البداوي إلى الميناء.. أبطال المجد يرفعون الكأس بـ 16 ذهبية

Lebanon 24
08-01-2026 | 09:09
حقق أبطال نادي المجد الرياضي (البداوي ) نتائج مشرفة في بطولة كأس الشمال التي أقيمت في القاعة الرياضية في الميناء طرابلس، بإشراف الإتحاد اللبناني للكيوكيوشنكاي وبتنظيم لجنة الشمال وبمشاركة 210 لاعبين يمثلون 17 ناديا لبنانيا. 

وشارك نادي المجد البداوي ب 33 لاعبا، في أوزان تحت 20 كيلو وصولا الى الوزن المفتوح، ولقد حقق لاعبو المجد فوزاً كاسحاً عبر أبطاله حيث أحرزوا : 16 مركز أول، 8 مراكز ثاني، 7 مراكز ثالث.

لاعبان فقط لم يحققا اي مركز من أصل 33 لاعبا. 

وهنأت إدارة النادي الأبطال بفوزه، وتمنت "المزيد من التفوق والنجاحات لأبطال النادي في البطولات اللبنانية والعربية والدولية".
