من البداوي إلى الميناء.. أبطال المجد يرفعون الكأس بـ 16 ذهبية

حقق أبطال نادي المجد الرياضي (البداوي ) نتائج مشرفة في بطولة كأس التي أقيمت في القاعة الرياضية في ، بإشراف الإتحاد اللبناني للكيوكيوشنكاي وبتنظيم لجنة الشمال وبمشاركة 210 لاعبين يمثلون 17 ناديا لبنانيا.



وشارك نادي المجد البداوي ب 33 لاعبا، في أوزان تحت 20 كيلو وصولا الى الوزن المفتوح، ولقد حقق لاعبو المجد فوزاً كاسحاً عبر أبطاله حيث أحرزوا : 16 مركز أول، 8 مراكز ثاني، 7 مراكز ثالث.



لاعبان فقط لم يحققا اي مركز من أصل 33 لاعبا.



وهنأت الأبطال بفوزه، وتمنت "المزيد من التفوق والنجاحات لأبطال النادي في البطولات والعربية والدولية".

