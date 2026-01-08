تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
الجزائر × نيجيريا… قمة نارية في ربع نهائي كأس أفريقيا

Lebanon 24
08-01-2026 | 09:29
تتجه الأنظار إلى مواجهة قوية تجمع المنتخب الجزائري والمنتخب النيجيري في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، في لقاء يُصنّف من بين الأبرز في هذا الدور.

الموعد والمكان

تُقام المباراة يوم السبت 10 كانون الثاني 2026 على ملعب مراكش الكبير، عند:
• 17:00 بتوقيت الجزائر والمغرب
• 18:00 بتوقيت مصر
• 19:00 بتوقيت قطر والسعودية

القنوات الناقلة
• beIN SPORTS MAX 1
• beIN SPORTS MAX 3

معطيات سريعة
• الجزائر تأهلت بعد فوزها على الكونغو الديمقراطية (1-0) وتحافظ على سجل إيجابي دون خسارة.
• نيجيريا تدخل اللقاء منتشية بانتصار عريض على موزمبيق (4-0) وسلسلة تهديفية متواصلة.
• تاريخيًا: 19 مواجهة بين المنتخبين، أفضلية طفيفة للجزائر (9 انتصارات مقابل 7 لنيجيريا).
• في كأس أمم أفريقيا: 4 انتصارات للجزائر، 3 لنيجيريا وتعادلان، وآخرها نصف نهائي 2019 لصالح الجزائر (2-1).

التشكيلتان المتوقعتان

الجزائر: زيدان، بلغالي، ماندي، بن سبعيني، آيت نوري، بوداوي، عبدلي، مازة، محرز، بونجاح، عمورة.
نيجيريا: نوابالي، صامويل، باسايي، أجايي، أونيمايشي، إيوبي، نديدي، أونييكا، لقمان، أدامس، أوسيمين.

الفائز من هذه المواجهة سيصطدم في نصف النهائي بالمتأهل من لقاء المغرب والكاميرون.

