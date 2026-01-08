الرياضي بيروت يحقق فوزًا كبيرًا على الوحدة السوري

حقق حامل اللقب فوزا كبيرا على ضيفه الوحدة السوري بفارق 24 نقطة 113 - 89، في المباراة التي أجريت بينهما مساء اليوم في بزوق مكايل، في المرحلة السادسة من أبطال في كرة السلة "وصل"، الذي يقام بإشراف الاتحادين الدولي لكرة السلة "فيبا" والآسيوي.ورفع الرياضي عدد انتصاراته الى أربعة مقابل خسارة واحدة. فيما مني الوحدة بخسارته الخامسة تواليا.