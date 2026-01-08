تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
19
o
بيروت
18
o
طرابلس
18
o
صور
20
o
جبيل
17
o
صيدا
20
o
جونية
15
o
النبطية
10
o
زحلة
11
o
بعلبك
-8
o
بشري
12
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
رياضة
الرياضي بيروت يحقق فوزًا كبيرًا على الوحدة السوري
Lebanon 24
08-01-2026
|
12:30
حقق
الرياضي بيروت
حامل اللقب فوزا كبيرا على ضيفه الوحدة السوري بفارق 24 نقطة 113 - 89، في المباراة التي أجريت بينهما مساء اليوم في
مجمع نهاد نوفل
بزوق مكايل، في المرحلة السادسة من
دوري
أبطال
غرب آسيا
في كرة السلة "وصل"، الذي يقام بإشراف الاتحادين الدولي لكرة السلة "فيبا" والآسيوي.
ورفع الرياضي عدد انتصاراته الى أربعة مقابل خسارة واحدة. فيما مني الوحدة بخسارته الخامسة تواليا.
