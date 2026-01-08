عرض سعوديّ كبير لضمّ برونو فيرنانديز

أفاد موقع "هوليغان سوكر" أن نادي " " يُواجه قراراً مصيرياً في سوق الانتقالات الشتوية الجارية، بعد تلقيه عرضاً ضخماً من للتعاقد مع قائد الفريق برونو فيرنانديز مقابل 135 مليون دولار.



ووفقاً لما ذكره موقع "هوليغان سوكر"، فإن المدير التقني لـ" " جيسون ويلكوكس، والمساهم جيم راتكليف، يدرسان هذا المغري للاعب الذي يعتبر نبض " " منذ وصوله في 2020. (الامارات 24)

