رياضة
وصل إلى الهدف رقم 958... رونالدو يهزّ شباك "القادسية" رغم خسارة فريقه
Lebanon 24
08-01-2026
|
15:28
استمر
كريستيانو رونالدو نجم
النصر السعودي، في رحلة الوصول إلى الهدف 1000 في مسيرته مع الأندية والمنتخب
البرتغالي
، بعدما قطع خطوة جديدة بوصوله إلى الهدف رقم 958، جراء هزّ شباك
القادسية
، في
دوري
"روشن" السعودي مساء اليوم.
وسجل البرتغالي هدف فريقه الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 81، لكن النصر خسر اللقاء بعدما سجّل القادسية هدفين في المباراة.
