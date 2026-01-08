وصل إلى الهدف رقم 958... رونالدو يهزّ شباك "القادسية" رغم خسارة فريقه

استمر النصر السعودي، في رحلة الوصول إلى الهدف 1000 في مسيرته مع الأندية والمنتخب ، بعدما قطع خطوة جديدة بوصوله إلى الهدف رقم 958، جراء هزّ شباك ، في "روشن" السعودي مساء اليوم.



وسجل البرتغالي هدف فريقه الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 81، لكن النصر خسر اللقاء بعدما سجّل القادسية هدفين في المباراة.



