رياضة
أوّل لقب في العام 2026... "باريس سان جيرمان" يحصد "السوبر" الفرنسيّ
Lebanon 24
08-01-2026
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تُوج
نادي باريس سان جيرمان
بلقب كأس الأبطال الفرنسي "السوبر"، بعد فوزه على غريمه التقليدي "
أولمبيك
مارسيليا" بركلات الترجيح 4-1، عقب
نهاية الوقت
الأصلي بالتعادل الإيجابي 2-2، في المباراة التي احتضنها إستاد "جابر الأحمد" الدولي في
دولة الكويت
.
فرض حارس "
سان جيرمان
" لوكاس شيفالير نفسه نجماً فوق العادة في ركلات الترجيح بتصديين حاسمين، بينما سجل لاعبو
باريس
راموس
وفيتينيا ونونو مينديز ودوي ركلاتهم بنجاح، ليعلن "البي أس جي" نفسه بطلاً للسوبر للمرة الـ14 في تاريخه. (الامارات 24)
