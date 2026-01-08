أوّل لقب في العام 2026... "باريس سان جيرمان" يحصد "السوبر" الفرنسيّ

تُوج بلقب كأس الأبطال الفرنسي "السوبر"، بعد فوزه على غريمه التقليدي " مارسيليا" بركلات الترجيح 4-1، عقب الأصلي بالتعادل الإيجابي 2-2، في المباراة التي احتضنها إستاد "جابر الأحمد" الدولي في .





فرض حارس " " لوكاس شيفالير نفسه نجماً فوق العادة في ركلات الترجيح بتصديين حاسمين، بينما سجل لاعبو وفيتينيا ونونو مينديز ودوي ركلاتهم بنجاح، ليعلن "البي أس جي" نفسه بطلاً للسوبر للمرة الـ14 في تاريخه. (الامارات 24)