رياضة

تعادل سلبي يحسم مواجهة أرسنال وليفربول في الدوري الإنجليزي

Lebanon 24
09-01-2026 | 00:06
انتهت قمة الدوري الإنجليزي بين أرسنال المتصدر وليفربول حامل اللقب، الخميس، بالتعادل السلبي ضمن المرحلة الحادية والعشرين.

وكان أرسنال يملك فرصة توسيع الفارق إلى ثماني نقاط عن منافسيه، لكنه اكتفى بفارق ست نقاط بعد التعادل، رغم الأداء القوي والسيطرة على مجريات اللعب، خصوصًا من ساكا وتروسار.

ليفربول، الذي يعاني من غياب نجمه محمد صلاح وعدد من اللاعبين المصابين، نجح في الحفاظ على دفاعه المتماسك ومنع أرسنال من التسجيل، فيما جاء أبرز تهديداته عبر هجمة مرتدة سددها كونور برادلي لكنها ارتدت من العارضة.

المباراة تميزت بالصلابة الدفاعية وكثرة الأخطاء، وأسفرت عن ثلاث بطاقات صفراء لأرسنال وبطاقتين للريدز، في لقاء لم يرتقِ إلى توقعات الجماهير رغم تغييرات المدربين ومحاولاتهم لتغيير النتيجة. (سكاي نيوز) 

