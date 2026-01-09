تعادل سلبي يحسم مواجهة أرسنال وليفربول في الدوري الإنجليزي

انتهت قمة الدوري الإنجليزي بين المتصدر وليفربول حامل اللقب، الخميس، بالتعادل السلبي ضمن المرحلة الحادية والعشرين.



وكان أرسنال يملك فرصة توسيع الفارق إلى ثماني نقاط عن منافسيه، لكنه اكتفى بفارق ست نقاط بعد التعادل، رغم الأداء القوي والسيطرة على مجريات اللعب، خصوصًا من وتروسار.

، الذي يعاني من غياب نجمه وعدد من اللاعبين المصابين، نجح في الحفاظ على دفاعه المتماسك ومنع أرسنال من التسجيل، فيما جاء أبرز تهديداته عبر هجمة مرتدة سددها لكنها ارتدت من العارضة.

المباراة تميزت بالصلابة الدفاعية وكثرة الأخطاء، وأسفرت عن ثلاث بطاقات صفراء لأرسنال وبطاقتين للريدز، في لقاء لم يرتقِ إلى توقعات الجماهير رغم تغييرات المدربين ومحاولاتهم لتغيير النتيجة. (سكاي نيوز)