رياضة
انطلاق ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025.. مواجهات حاسمة اليوم وغدًا!
Lebanon 24
09-01-2026
|
01:35
photos
تنطلق اليوم الجمعة مباريات ربع
نهائي كأس
أمم
أفريقيا
2025، المقامة في
المغرب
، على أن تستكمل المباريات غدًا السبت.
ومن المتوقع أن تتحدد اليوم هوية المنتخبين المتأهلين إلى نصف النهائي، حيث يلتقي في المباراة الأولى منتخبا مالي والسنغال في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت
أبوظبي
، بينما تقام المباراة الثانية بين المغرب والكاميرون الساعة 11 مساءً.
أما غدًا السبت، فيلتقي منتخبا
الجزائر
ونيجيريا الساعة 8 مساءً، فيما تواجه مصر
كوت ديفوار
الساعة 11 مساءً.
ويُذكر أن ربع النهائي يضم 7 منتخبات من أصل 8 وصلت إلى هذا الدور، جميعها سبق لها الفوز بالبطولة، باستثناء منتخب مالي الذي يسعى لتحقيق أول لقب له في البطولة الحالية.
عدد مرات الفوز باللقب حسب المنتخبات:
مصر: 7 مرات
الكاميرون
: 5 مرات
كوت ديفوار: 3 مرات
نيجيريا
: 3 مرات
المغرب: مرة واحدة
الجزائر: مرة واحدة
السنغال: مرة واحدة
مالي: لم يسبق له الفوز باللقب
ريال مدريد يأخذ بالثأر
Lebanon 24
ريال مدريد يأخذ بالثأر
02:36 | 2026-01-09
09/01/2026 02:36:47
Lebanon 24
Lebanon 24
تعادل سلبي يحسم مواجهة أرسنال وليفربول في الدوري الإنجليزي
Lebanon 24
تعادل سلبي يحسم مواجهة أرسنال وليفربول في الدوري الإنجليزي
00:06 | 2026-01-09
09/01/2026 12:06:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أوّل لقب في العام 2026... "باريس سان جيرمان" يحصد "السوبر" الفرنسيّ
Lebanon 24
أوّل لقب في العام 2026... "باريس سان جيرمان" يحصد "السوبر" الفرنسيّ
23:00 | 2026-01-08
08/01/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور... إبنة طوني بارود وكريستينا صوايا تُوقّع عقداً مع فريقٍ إسبانيّ لكرة القدم
Lebanon 24
بالصور... إبنة طوني بارود وكريستينا صوايا تُوقّع عقداً مع فريقٍ إسبانيّ لكرة القدم
16:11 | 2026-01-08
08/01/2026 04:11:03
Lebanon 24
Lebanon 24
وصل إلى الهدف رقم 958... رونالدو يهزّ شباك "القادسية" رغم خسارة فريقه
Lebanon 24
وصل إلى الهدف رقم 958... رونالدو يهزّ شباك "القادسية" رغم خسارة فريقه
15:28 | 2026-01-08
08/01/2026 03:28:31
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
هذا سبب وفاة هلي نجل السيدة فيروز
Lebanon 24
هذا سبب وفاة هلي نجل السيدة فيروز
10:46 | 2026-01-08
08/01/2026 10:46:57
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين.. وفاة هلي نجل السيدة فيروز
Lebanon 24
خبر حزين.. وفاة هلي نجل السيدة فيروز
09:38 | 2026-01-08
08/01/2026 09:38:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... حادث سير مروّع وسقوط سيارة على الأوتوستراد
Lebanon 24
بالفيديو... حادث سير مروّع وسقوط سيارة على الأوتوستراد
12:43 | 2026-01-08
08/01/2026 12:43:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد رحيل زياد وليال.. السيدة فيروز تتجرع مرارة الفراق مجددًا
Lebanon 24
بعد رحيل زياد وليال.. السيدة فيروز تتجرع مرارة الفراق مجددًا
09:44 | 2026-01-08
08/01/2026 09:44:40
Lebanon 24
Lebanon 24
ايران تحسم خيارها وتبلغ القنوات الدبلوماسية بالقرار
Lebanon 24
ايران تحسم خيارها وتبلغ القنوات الدبلوماسية بالقرار
12:57 | 2026-01-08
08/01/2026 12:57:33
Lebanon 24
Lebanon 24
