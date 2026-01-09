تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
رياضة

انطلاق ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025.. مواجهات حاسمة اليوم وغدًا!

Lebanon 24
09-01-2026 | 01:35
تنطلق اليوم الجمعة مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، المقامة في المغرب، على أن تستكمل المباريات غدًا السبت.

ومن المتوقع أن تتحدد اليوم هوية المنتخبين المتأهلين إلى نصف النهائي، حيث يلتقي في المباراة الأولى منتخبا مالي والسنغال في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت أبوظبي، بينما تقام المباراة الثانية بين المغرب والكاميرون الساعة 11 مساءً.

أما غدًا السبت، فيلتقي منتخبا الجزائر ونيجيريا الساعة 8 مساءً، فيما تواجه مصر كوت ديفوار الساعة 11 مساءً.

ويُذكر أن ربع النهائي يضم 7 منتخبات من أصل 8 وصلت إلى هذا الدور، جميعها سبق لها الفوز بالبطولة، باستثناء منتخب مالي الذي يسعى لتحقيق أول لقب له في البطولة الحالية.

عدد مرات الفوز باللقب حسب المنتخبات:

مصر: 7 مرات

الكاميرون: 5 مرات

كوت ديفوار: 3 مرات

نيجيريا: 3 مرات

المغرب: مرة واحدة

الجزائر: مرة واحدة

السنغال: مرة واحدة

مالي: لم يسبق له الفوز باللقب
