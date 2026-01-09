انطلاق ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025.. مواجهات حاسمة اليوم وغدًا!

تنطلق اليوم الجمعة مباريات ربع أمم 2025، المقامة في ، على أن تستكمل المباريات غدًا السبت.



ومن المتوقع أن تتحدد اليوم هوية المنتخبين المتأهلين إلى نصف النهائي، حيث يلتقي في المباراة الأولى منتخبا مالي والسنغال في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت ، بينما تقام المباراة الثانية بين المغرب والكاميرون الساعة 11 مساءً.



أما غدًا السبت، فيلتقي منتخبا ونيجيريا الساعة 8 مساءً، فيما تواجه مصر الساعة 11 مساءً.



ويُذكر أن ربع النهائي يضم 7 منتخبات من أصل 8 وصلت إلى هذا الدور، جميعها سبق لها الفوز بالبطولة، باستثناء منتخب مالي الذي يسعى لتحقيق أول لقب له في البطولة الحالية.



عدد مرات الفوز باللقب حسب المنتخبات:



مصر: 7 مرات



: 5 مرات



كوت ديفوار: 3 مرات



: 3 مرات



المغرب: مرة واحدة



الجزائر: مرة واحدة



السنغال: مرة واحدة



مالي: لم يسبق له الفوز باللقب

