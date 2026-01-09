ريال مدريد يأخذ بالثأر

حسم ريال مدريد ديربي العاصمة لمصلحته بالفوز 2-1 على أتلتيكو مدريد، ليحجز مقعده في نهائي كأس السوبر الإسباني المقام في السعودية.
ودخل "الملكي" المباراة بقوة، فافتتح التسجيل مبكراً عبر إرنستو فالفيردي في الدقيقة الثانية، قبل أن يضيف رودريغو الهدف الثاني عند الدقيقة 55. ولم يتأخر رد أتلتيكو كثيراً، إذ قلّص ألكسندر سورلوث الفارق في الدقيقة 58، لكن النتيجة بقيت على حالها حتى النهاية.
وبهذا الانتصار، ردّ ريال مدريد
اعتباره بعد الخسارة القاسية أمام أتلتيكو 2-5 في الدوري هذا الموسم، ليضرب موعداً مع برشلونة
في نهائي كأس
السوبر الأحد المقبل على ملعب "الإنماء"، في مباراة تُبث عبر تطبيق "ثمانية" الناقل الحصري لدوري روشن السعودي.