ريال مدريد يأخذ بالثأر

حسم ديربي العاصمة لمصلحته بالفوز 2-1 على ، ليحجز مقعده في نهائي الإسباني المقام في .



ودخل "الملكي" المباراة بقوة، فافتتح التسجيل مبكراً عبر إرنستو فالفيردي في الدقيقة الثانية، قبل أن يضيف رودريغو الهدف الثاني عند الدقيقة 55. ولم يتأخر رد أتلتيكو كثيراً، إذ قلّص ألكسندر سورلوث الفارق في الدقيقة 58، لكن النتيجة بقيت على حالها حتى النهاية.



وبهذا الانتصار، ردّ اعتباره بعد الخسارة القاسية أمام أتلتيكو 2-5 في الدوري هذا الموسم، ليضرب موعداً مع في السوبر الأحد المقبل على ملعب "الإنماء"، في مباراة تُبث عبر تطبيق "ثمانية" الناقل الحصري لدوري روشن السعودي.

