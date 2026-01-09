تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
رياضة

ريال مدريد يأخذ بالثأر

Lebanon 24
09-01-2026 | 02:36
Doc-P-1465912-639035482729525531.png
Doc-P-1465912-639035482729525531.png photos 0
حسم ريال مدريد ديربي العاصمة لمصلحته بالفوز 2-1 على أتلتيكو مدريد، ليحجز مقعده في نهائي كأس السوبر الإسباني المقام في السعودية.

ودخل "الملكي" المباراة بقوة، فافتتح التسجيل مبكراً عبر إرنستو فالفيردي في الدقيقة الثانية، قبل أن يضيف رودريغو الهدف الثاني عند الدقيقة 55. ولم يتأخر رد أتلتيكو كثيراً، إذ قلّص ألكسندر سورلوث الفارق في الدقيقة 58، لكن النتيجة بقيت على حالها حتى النهاية.

وبهذا الانتصار، ردّ ريال مدريد اعتباره بعد الخسارة القاسية أمام أتلتيكو 2-5 في الدوري هذا الموسم، ليضرب موعداً مع برشلونة في نهائي كأس السوبر الأحد المقبل على ملعب "الإنماء"، في مباراة تُبث عبر تطبيق "ثمانية" الناقل الحصري لدوري روشن السعودي.
