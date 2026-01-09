تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
14
o
طرابلس
15
o
صور
14
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
12
o
النبطية
5
o
زحلة
6
o
بعلبك
-9
o
بشري
8
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
رياضة
روبليف يحجز مقعده في نصف نهائي بطولة هونغ كونغ المفتوحة للتنس
Lebanon 24
09-01-2026
|
09:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
واصل النجم الروسي
أندريه روبليف
مشواره بنجاح في بطولة
هونغ كونغ
للتنس، بحجزه مقعدا في الدور نصف النهائي بعد فوزه المستحق على
البرتغالي
نونو بورخيس اليوم الجمعة.
وحسم روبليف، المصنف ثالثا في البطولة، المواجهة لصالحه بمجموعتين دون رد، بواقع 6-3 و6-4، في مباراة استغرقت ساعة و13 دقيقة من اللعب المتواصل، أظهر خلالها اللاعب الروسي تفوقا واضحا في التحكم بمجريات النقاط الحاسمة.
وبهذا التأهل، يضرب اللاعب الروسي البالغ من العمر 28 عاما موعدا مرتقبا في المربع الذهبي مع
الإيطالي
لورينزو موسيتي، المصنف أولا في البطولة، في مواجهة كبرى ستحدد هوية المتأهل إلى المباراة النهائية. (روسيا اليوم)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ما هي قيمة جوائز "أستراليا المفتوحة للتنس"؟
Lebanon 24
ما هي قيمة جوائز "أستراليا المفتوحة للتنس"؟
09/01/2026 21:24:29
09/01/2026 21:24:29
Lebanon 24
Lebanon 24
من يحجز بطاقة نصف النهائي؟ مواجهة ساخنة بين السعودية وفلسطين
Lebanon 24
من يحجز بطاقة نصف النهائي؟ مواجهة ساخنة بين السعودية وفلسطين
09/01/2026 21:24:29
09/01/2026 21:24:29
Lebanon 24
Lebanon 24
اعتقال على خلفية انتقاد السلطات بعد حريق هونغ كونغ الكارثي
Lebanon 24
اعتقال على خلفية انتقاد السلطات بعد حريق هونغ كونغ الكارثي
09/01/2026 21:24:29
09/01/2026 21:24:29
Lebanon 24
Lebanon 24
هونغ كونغ: ارتفاع حصيلة قتلى حريق بمبنى سكني إلى 151
Lebanon 24
هونغ كونغ: ارتفاع حصيلة قتلى حريق بمبنى سكني إلى 151
09/01/2026 21:24:29
09/01/2026 21:24:29
Lebanon 24
Lebanon 24
أندريه روبليف
روسيا اليوم
البرتغالي
هونغ كونغ
الإيطالي
البرتغال
روسيا
الروس
تابع
قد يعجبك أيضاً
السنغال تُقصي مالي وتبلغ نصف النهائي
Lebanon 24
السنغال تُقصي مالي وتبلغ نصف النهائي
13:34 | 2026-01-09
09/01/2026 01:34:08
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل مواجهة كوت ديفوار.. حسام حسن يوضح إشاراته للجماهير المغربية
Lebanon 24
قبل مواجهة كوت ديفوار.. حسام حسن يوضح إشاراته للجماهير المغربية
11:19 | 2026-01-09
09/01/2026 11:19:43
Lebanon 24
Lebanon 24
بعثة لبنانية للتزلج تصل إلى النمسا للمشاركة في معسكر تدريبي
Lebanon 24
بعثة لبنانية للتزلج تصل إلى النمسا للمشاركة في معسكر تدريبي
09:42 | 2026-01-09
09/01/2026 09:42:31
Lebanon 24
Lebanon 24
رونالدو يعرض قصر الأحلام للبيع فجأة.. ما السبب؟
Lebanon 24
رونالدو يعرض قصر الأحلام للبيع فجأة.. ما السبب؟
09:38 | 2026-01-09
09/01/2026 09:38:17
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال مواجهة القادسية.. رونالدو ينفجر غضبا على زميله في نادي النصر (فيديو)
Lebanon 24
خلال مواجهة القادسية.. رونالدو ينفجر غضبا على زميله في نادي النصر (فيديو)
07:18 | 2026-01-09
09/01/2026 07:18:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
في الساعات المُقبلة... الأب إيلي خنيصر: هذا ما ينتظر لبنان من أمطار وثلوج
Lebanon 24
في الساعات المُقبلة... الأب إيلي خنيصر: هذا ما ينتظر لبنان من أمطار وثلوج
06:38 | 2026-01-09
09/01/2026 06:38:56
Lebanon 24
Lebanon 24
العثور على "فتى تائه" عند مفرق فالوغا... قوى الأمن اكتشفت مفاجأة غير متوقّعة بعد تفتيشه
Lebanon 24
العثور على "فتى تائه" عند مفرق فالوغا... قوى الأمن اكتشفت مفاجأة غير متوقّعة بعد تفتيشه
07:59 | 2026-01-09
09/01/2026 07:59:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أين الـ100 ألف الجديدة؟
Lebanon 24
أين الـ100 ألف الجديدة؟
14:34 | 2026-01-08
08/01/2026 02:34:13
Lebanon 24
Lebanon 24
"وداعاً ساندرا رحلت مبكراً جداً"... الموت يُؤلم فناناً معروفاً: هكذا تُوفِيَت "إبنتي الصغرى"
Lebanon 24
"وداعاً ساندرا رحلت مبكراً جداً"... الموت يُؤلم فناناً معروفاً: هكذا تُوفِيَت "إبنتي الصغرى"
23:00 | 2026-01-08
08/01/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مشاهد من إيران... تظاهرات كبيرة في عدّة مدن وترامب يُهدّد: سنضرب بقوّة شديدة
Lebanon 24
مشاهد من إيران... تظاهرات كبيرة في عدّة مدن وترامب يُهدّد: سنضرب بقوّة شديدة
16:08 | 2026-01-08
08/01/2026 04:08:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
13:34 | 2026-01-09
السنغال تُقصي مالي وتبلغ نصف النهائي
11:19 | 2026-01-09
قبل مواجهة كوت ديفوار.. حسام حسن يوضح إشاراته للجماهير المغربية
09:42 | 2026-01-09
بعثة لبنانية للتزلج تصل إلى النمسا للمشاركة في معسكر تدريبي
09:38 | 2026-01-09
رونالدو يعرض قصر الأحلام للبيع فجأة.. ما السبب؟
07:18 | 2026-01-09
خلال مواجهة القادسية.. رونالدو ينفجر غضبا على زميله في نادي النصر (فيديو)
02:36 | 2026-01-09
ريال مدريد يأخذ بالثأر
فيديو
رضوى الشربيني تشن هجوما على فنانة شابة.. إليكم السبب (فيديو)
Lebanon 24
رضوى الشربيني تشن هجوما على فنانة شابة.. إليكم السبب (فيديو)
03:02 | 2026-01-09
09/01/2026 21:24:29
Lebanon 24
Lebanon 24
هل انفصلت هذه الفنانة الشهيرة عن زوجها بسبب الخيانة؟ (فيديو)
Lebanon 24
هل انفصلت هذه الفنانة الشهيرة عن زوجها بسبب الخيانة؟ (فيديو)
04:49 | 2026-01-08
09/01/2026 21:24:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
Lebanon 24
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
04:49 | 2026-01-07
09/01/2026 21:24:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24