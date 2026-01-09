روبليف يحجز مقعده في نصف نهائي بطولة هونغ كونغ المفتوحة للتنس

واصل النجم الروسي مشواره بنجاح في بطولة للتنس، بحجزه مقعدا في الدور نصف النهائي بعد فوزه المستحق على نونو بورخيس اليوم الجمعة.

وحسم روبليف، المصنف ثالثا في البطولة، المواجهة لصالحه بمجموعتين دون رد، بواقع 6-3 و6-4، في مباراة استغرقت ساعة و13 دقيقة من اللعب المتواصل، أظهر خلالها اللاعب الروسي تفوقا واضحا في التحكم بمجريات النقاط الحاسمة.

وبهذا التأهل، يضرب اللاعب الروسي البالغ من العمر 28 عاما موعدا مرتقبا في المربع الذهبي مع لورينزو موسيتي، المصنف أولا في البطولة، في مواجهة كبرى ستحدد هوية المتأهل إلى المباراة النهائية. (روسيا اليوم)