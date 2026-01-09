تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
14
o
طرابلس
15
o
صور
14
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
12
o
النبطية
5
o
زحلة
6
o
بعلبك
-9
o
بشري
8
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
رياضة
رونالدو يعرض قصر الأحلام للبيع فجأة.. ما السبب؟
Lebanon 24
09-01-2026
|
09:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت تقارير أن النجم
البرتغالي كريستيانو رونالدو
، قائد نادي النصر السعودي، قد يتخلى عن فيلا أحلامه للتقاعد بعد إنفاقه نحو 30 مليون جنيه إسترليني عليها.
واشترى اللاعب البالغ من العمر 40 عامًا قطعة أرض واسعة في منطقة كوينتا دا مارينها في كاسكايس، بالبرتغال، في سبتمبر 2022، في خطوة يُعتقد أنها تهدف إلى الاستقرار في الفيلا مع عائلته بعد اعتزاله
كرة القدم
.
على الرغم من اكتمال أعمال الترميم في
القصر
المكون من 8 غرف نوم، الذي يضم مسبحًا لا متناهيًا وموقف سيارات تحت الأرض وقاعة سينما خاصة، فإنه يُقال إن رونالدو قد يبيعها فجأة.
ووفقًا لبرنامج V+ Fama التلفزيوني
البرتغالي
، قد يقيم رونالدو حفل زفافه على جورجينا رودريغيز في العقار -في تطور مفاجئ آخر- قبل بيعه.
أشار البرنامج إلى أن رونالدو يشعر بالقلق بشأن انعدام الخصوصية في منزله المُشيّد في المنتجع الساحلي الفاخر المعروف باسم "الريفييرا
البرتغالية
".
ويُقال إن مهاجم النصر سعى لشراء قطعة الأرض المجاورة التابعة لفندق "أويتافوس" ذي الخمس نجوم، بهدف تعزيز أمنه، بالإضافة إلى ملعب الغولف المجاور، إلا أن طلبه قوبل بالرفض.
وأكد البرنامج أن هذا الرفض دفعه إلى التفكير في التخلي عن المشروع الذي استمر أربع سنوات، ومع ذلك، لا يزال من الممكن أن يُقام حفل زفافه على خطيبته جورجينا.
وكان يُعتقد أن رونالدو قد يُقيم حفل زفافه على عارضة الأزياء بعد
كأس العالم
2026 في كاتدرائية فونشال، على أن يُقام حفل الاستقبال في فندق فخم قريب.
لكن برنامج V+ Fama يُشير إلى أن المنزل الذي تبلغ قيمته 30 مليون جنيه إسترليني يُمكن استخدامه كمكان أكثر وخصوصية لإقامة مراسم الزفاف.
وإذا وافق رونالدو، فسيكون الحفل بمرتبة حفل زفاف، وحفل استقبال، وحفل وداع في آن واحد. (إرم نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ملياردير عربيّ يعرض منزله الفخم للبيع... ما السبب؟
Lebanon 24
ملياردير عربيّ يعرض منزله الفخم للبيع... ما السبب؟
09/01/2026 21:24:35
09/01/2026 21:24:35
Lebanon 24
Lebanon 24
مُداهمة محل لبيع الألبسة الرياضيّة... ما السبب؟
Lebanon 24
مُداهمة محل لبيع الألبسة الرياضيّة... ما السبب؟
09/01/2026 21:24:35
09/01/2026 21:24:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. إسرائيل تعرض عقارات جنوب لبنان للبيع
Lebanon 24
بالفيديو.. إسرائيل تعرض عقارات جنوب لبنان للبيع
09/01/2026 21:24:35
09/01/2026 21:24:35
Lebanon 24
Lebanon 24
"مستوطنات جديدة".. إسرائيل تعرض أراضٍ في بلدات جنوبية للبيع وهذه أسعارها (صورة)
Lebanon 24
"مستوطنات جديدة".. إسرائيل تعرض أراضٍ في بلدات جنوبية للبيع وهذه أسعارها (صورة)
09/01/2026 21:24:35
09/01/2026 21:24:35
Lebanon 24
Lebanon 24
رياضة
منوعات
البرتغالي كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
كأس العالم
البرتغالية
البرتغالي
كرة القدم
السعود
أحلام
تابع
قد يعجبك أيضاً
السنغال تُقصي مالي وتبلغ نصف النهائي
Lebanon 24
السنغال تُقصي مالي وتبلغ نصف النهائي
13:34 | 2026-01-09
09/01/2026 01:34:08
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل مواجهة كوت ديفوار.. حسام حسن يوضح إشاراته للجماهير المغربية
Lebanon 24
قبل مواجهة كوت ديفوار.. حسام حسن يوضح إشاراته للجماهير المغربية
11:19 | 2026-01-09
09/01/2026 11:19:43
Lebanon 24
Lebanon 24
بعثة لبنانية للتزلج تصل إلى النمسا للمشاركة في معسكر تدريبي
Lebanon 24
بعثة لبنانية للتزلج تصل إلى النمسا للمشاركة في معسكر تدريبي
09:42 | 2026-01-09
09/01/2026 09:42:31
Lebanon 24
Lebanon 24
روبليف يحجز مقعده في نصف نهائي بطولة هونغ كونغ المفتوحة للتنس
Lebanon 24
روبليف يحجز مقعده في نصف نهائي بطولة هونغ كونغ المفتوحة للتنس
09:30 | 2026-01-09
09/01/2026 09:30:51
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال مواجهة القادسية.. رونالدو ينفجر غضبا على زميله في نادي النصر (فيديو)
Lebanon 24
خلال مواجهة القادسية.. رونالدو ينفجر غضبا على زميله في نادي النصر (فيديو)
07:18 | 2026-01-09
09/01/2026 07:18:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
في الساعات المُقبلة... الأب إيلي خنيصر: هذا ما ينتظر لبنان من أمطار وثلوج
Lebanon 24
في الساعات المُقبلة... الأب إيلي خنيصر: هذا ما ينتظر لبنان من أمطار وثلوج
06:38 | 2026-01-09
09/01/2026 06:38:56
Lebanon 24
Lebanon 24
العثور على "فتى تائه" عند مفرق فالوغا... قوى الأمن اكتشفت مفاجأة غير متوقّعة بعد تفتيشه
Lebanon 24
العثور على "فتى تائه" عند مفرق فالوغا... قوى الأمن اكتشفت مفاجأة غير متوقّعة بعد تفتيشه
07:59 | 2026-01-09
09/01/2026 07:59:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أين الـ100 ألف الجديدة؟
Lebanon 24
أين الـ100 ألف الجديدة؟
14:34 | 2026-01-08
08/01/2026 02:34:13
Lebanon 24
Lebanon 24
"وداعاً ساندرا رحلت مبكراً جداً"... الموت يُؤلم فناناً معروفاً: هكذا تُوفِيَت "إبنتي الصغرى"
Lebanon 24
"وداعاً ساندرا رحلت مبكراً جداً"... الموت يُؤلم فناناً معروفاً: هكذا تُوفِيَت "إبنتي الصغرى"
23:00 | 2026-01-08
08/01/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مشاهد من إيران... تظاهرات كبيرة في عدّة مدن وترامب يُهدّد: سنضرب بقوّة شديدة
Lebanon 24
مشاهد من إيران... تظاهرات كبيرة في عدّة مدن وترامب يُهدّد: سنضرب بقوّة شديدة
16:08 | 2026-01-08
08/01/2026 04:08:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
13:34 | 2026-01-09
السنغال تُقصي مالي وتبلغ نصف النهائي
11:19 | 2026-01-09
قبل مواجهة كوت ديفوار.. حسام حسن يوضح إشاراته للجماهير المغربية
09:42 | 2026-01-09
بعثة لبنانية للتزلج تصل إلى النمسا للمشاركة في معسكر تدريبي
09:30 | 2026-01-09
روبليف يحجز مقعده في نصف نهائي بطولة هونغ كونغ المفتوحة للتنس
07:18 | 2026-01-09
خلال مواجهة القادسية.. رونالدو ينفجر غضبا على زميله في نادي النصر (فيديو)
02:36 | 2026-01-09
ريال مدريد يأخذ بالثأر
فيديو
رضوى الشربيني تشن هجوما على فنانة شابة.. إليكم السبب (فيديو)
Lebanon 24
رضوى الشربيني تشن هجوما على فنانة شابة.. إليكم السبب (فيديو)
03:02 | 2026-01-09
09/01/2026 21:24:35
Lebanon 24
Lebanon 24
هل انفصلت هذه الفنانة الشهيرة عن زوجها بسبب الخيانة؟ (فيديو)
Lebanon 24
هل انفصلت هذه الفنانة الشهيرة عن زوجها بسبب الخيانة؟ (فيديو)
04:49 | 2026-01-08
09/01/2026 21:24:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
Lebanon 24
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
04:49 | 2026-01-07
09/01/2026 21:24:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24