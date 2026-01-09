تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
رونالدو يعرض قصر الأحلام للبيع فجأة.. ما السبب؟

Lebanon 24
09-01-2026 | 09:38
كشفت تقارير أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، قد يتخلى عن فيلا أحلامه للتقاعد بعد إنفاقه نحو 30 مليون جنيه إسترليني عليها.

واشترى اللاعب البالغ من العمر 40 عامًا قطعة أرض واسعة في منطقة كوينتا دا مارينها في كاسكايس، بالبرتغال، في سبتمبر 2022، في خطوة يُعتقد أنها تهدف إلى الاستقرار في الفيلا مع عائلته بعد اعتزاله كرة القدم.

على الرغم من اكتمال أعمال الترميم في القصر المكون من 8 غرف نوم، الذي يضم مسبحًا لا متناهيًا وموقف سيارات تحت الأرض وقاعة سينما خاصة، فإنه يُقال إن رونالدو قد يبيعها فجأة.
 
ووفقًا لبرنامج V+ Fama التلفزيوني البرتغالي، قد يقيم رونالدو حفل زفافه على جورجينا رودريغيز في العقار -في تطور مفاجئ آخر- قبل بيعه.

أشار البرنامج إلى أن رونالدو يشعر بالقلق بشأن انعدام الخصوصية في منزله المُشيّد في المنتجع الساحلي الفاخر المعروف باسم "الريفييرا البرتغالية".

ويُقال إن مهاجم النصر سعى لشراء قطعة الأرض المجاورة التابعة لفندق "أويتافوس" ذي الخمس نجوم، بهدف تعزيز أمنه، بالإضافة إلى ملعب الغولف المجاور، إلا أن طلبه قوبل بالرفض.
 
وأكد البرنامج أن هذا الرفض دفعه إلى التفكير في التخلي عن المشروع الذي استمر أربع سنوات، ومع ذلك، لا يزال من الممكن أن يُقام حفل زفافه على خطيبته جورجينا.

وكان يُعتقد أن رونالدو قد يُقيم حفل زفافه على عارضة الأزياء بعد كأس العالم 2026 في كاتدرائية فونشال، على أن يُقام حفل الاستقبال في فندق فخم قريب.

لكن برنامج V+ Fama يُشير إلى أن المنزل الذي تبلغ قيمته 30 مليون جنيه إسترليني يُمكن استخدامه كمكان أكثر وخصوصية لإقامة مراسم الزفاف.

وإذا وافق رونالدو، فسيكون الحفل بمرتبة حفل زفاف، وحفل استقبال، وحفل وداع في آن واحد. (إرم نيوز) 
