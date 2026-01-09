تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة
قبل مواجهة كوت ديفوار.. حسام حسن يوضح إشاراته للجماهير المغربية
Lebanon 24
09-01-2026
|
11:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
تحدث حسام حسن،
المدير الفني
لمنتخب مصر، عن عدة ملفات قبل مباراة ربع
نهائي كأس
أمم
أفريقيا
2025 أمام
كوت ديفوار
، السبت، في
المغرب
، بعد تأهل "
الفراعنة
" عقب الفوز على بنين 3-1، الإثنين الماضي.
وكانت عدسات المصورين قد التقطت إشارات من حسام حسن إلى الجماهير المغربية عقب مباراة بنين، وفسرتها بعض
وسائل الإعلام
على أنها استفزازية، لكنه نفى ذلك خلال المؤتمر الصحفي مؤكداً: "أنا المدرب الوحيد في البطولة الذي قلت إنني سعيد لوجودنا في المغرب، وإن المسابقة هنا لها شكل مختلف بسبب الإمكانيات والجماهير".
وأضاف: "لطالما كنت مشجعاً لمنتخب المغرب في
كأس العالم
2022، مثل جميع المصريين، وأرى دائماً أن هناك مساندة من جماهير المغرب لنا"، موضحاً: "لم ألاحظ أبداً ما تردد عن استفزازي للجماهير المغربية، لكن ظروف المباراة أمام بنين جعلتنا تحت الضغط، وبعد الهدف الثالث كنا سعداء وكنت أشير للجماهير بأننا سنستمر في البطولة".
وبشأن لقاء كوت ديفوار، أكد حسام حسن أن الطموح كبير وأن كل مباراة بالنسبة لمنتخب مصر "هي البطولة"، مشيراً إلى احترامه جميع المنافسين وثقته بلاعبيه، وقال إن الجهاز الفني درس طريقة لعب كوت ديفوار لمعرفة نقاط القوة والضعف.
كما شدد على أن "المدرب الوطني يصنع حالة مختلفة"، مستعيداً تجارب مدربين وطنيين، ومذكّراً بأسماء مثل محمود الجوهري وحسن شحاتة، مؤكداً أن الإنجازات تتحقق عندما يكون هناك تناغم ومعرفة أكبر بظروف البلد وإحساس بالوطنية.
