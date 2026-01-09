السنغال تُقصي مالي وتبلغ نصف النهائي

حجز منتخب السنغال البطاقة الأولى إلى الدور نصف النهائي في بطولة 2025، بعدما تفوّق على مالي "1-0" مساء الجمعة على في .



وسجّل إيليمان ندياي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة "27"، فيما أكملت مالي اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد إيف بيسوما في الدقيقة "45+3" إثر نيله الإنذار الثاني.



وبهذه البطاقة الحمراء، أصبحت مالي ثالث منتخب يتلقى "3" بطاقات حمراء في نسخة واحدة خلال آخر 15 عاماً، بعد "2010" وغانا "2012".



وتواجه السنغال، بطلة "2022"، في نصف النهائي الأربعاء المقبل في طنجة أيضاً، الفائز من مواجهة "مصر" و" ".

