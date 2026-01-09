تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة
يمرّ بوضع صحي بالغ الخطورة.. لاعب يطلب الدعاء ويكشف عن تبقي "أيام قليلة من حياته"
Lebanon 24
09-01-2026
|
14:23
كشف لاعب وسط
تشلسي
السابق البلجيكي لاميشا موسوندا (33 عاماً) أنه يمرّ بوضع صحي بالغ الخطورة، مؤكداً أنه "يقاتل من أجل البقاء على قيد الحياة" وأنه "لم يتبقَّ له سوى أيام قليلة"، من دون أن يوضح طبيعة المرض الذي يعانيه.
وفي سلسلة منشورات عبر "إنستغرام" بعد غياب 10 أشهر، تحدث موسوندا عن سنوات وصفها بـ"الصعبة والقاسية للغاية"، وقال إن الألم الذي يمرّ به لا يعرفه أحد، مشيراً إلى أنه اضطر لتقبّل حقيقة أن وضعه الصحي حرج، وأنه لم يتمكن من الظهور على منصات التواصل بسبب محاولاته لاستعادة صحته و"وضعه الطبيعي".
وفي تحديث ثانٍ، أوضح أنه ومع إدراكه أن الأيام المتبقية قليلة، شعر بأن هناك كثيرين وقفوا إلى جانبه، مضيفاً أن الحياة صعبة لكن "المشهد جميل". ثم نشر تدوينة ثالثة أرفقها بصور من مسيرته، ووجّه الشكر لعائلته وزملائه ومدربيه وكل من دعمه، مؤكداً أنه سيقاتل ويبقى قوياً "يوماً بيوم"، ومختتماً برسالة محبة لجمهوره.
وتفاعلت المديرة السابقة لتشلسي
مارينا غرانوفسكايا
مع منشوره برسالة دعم، كما كتب
روميلو لوكاكو
تعليقاً جاء فيه: "الشجاعة لميشا. نحن معك".
وانضم موسوندا إلى تشلسي قادماً من أندرلخت عام 2012، وتدرّب مع الفريق الأول لكنه لم يخض أي مباراة رسمية في
الدوري الإنجليزي الممتاز
، قبل أن ينتقل عام 2014 إلى كي في ميخلين البلجيكي، كما لعب 9 مباريات مع منتخب
بلجيكا
تحت 21 عاماً، واعتزل
كرة القدم
عام 2020.
