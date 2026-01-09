تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

يمرّ بوضع صحي بالغ الخطورة.. لاعب يطلب الدعاء ويكشف عن تبقي "أيام قليلة من حياته"

Lebanon 24
09-01-2026 | 14:23
A-
A+
Doc-P-1466238-639035908676887483.png
Doc-P-1466238-639035908676887483.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشف لاعب وسط تشلسي السابق البلجيكي لاميشا موسوندا (33 عاماً) أنه يمرّ بوضع صحي بالغ الخطورة، مؤكداً أنه "يقاتل من أجل البقاء على قيد الحياة" وأنه "لم يتبقَّ له سوى أيام قليلة"، من دون أن يوضح طبيعة المرض الذي يعانيه.

وفي سلسلة منشورات عبر "إنستغرام" بعد غياب 10 أشهر، تحدث موسوندا عن سنوات وصفها بـ"الصعبة والقاسية للغاية"، وقال إن الألم الذي يمرّ به لا يعرفه أحد، مشيراً إلى أنه اضطر لتقبّل حقيقة أن وضعه الصحي حرج، وأنه لم يتمكن من الظهور على منصات التواصل بسبب محاولاته لاستعادة صحته و"وضعه الطبيعي".

وفي تحديث ثانٍ، أوضح أنه ومع إدراكه أن الأيام المتبقية قليلة، شعر بأن هناك كثيرين وقفوا إلى جانبه، مضيفاً أن الحياة صعبة لكن "المشهد جميل". ثم نشر تدوينة ثالثة أرفقها بصور من مسيرته، ووجّه الشكر لعائلته وزملائه ومدربيه وكل من دعمه، مؤكداً أنه سيقاتل ويبقى قوياً "يوماً بيوم"، ومختتماً برسالة محبة لجمهوره.

وتفاعلت المديرة السابقة لتشلسي مارينا غرانوفسكايا مع منشوره برسالة دعم، كما كتب روميلو لوكاكو تعليقاً جاء فيه: "الشجاعة لميشا. نحن معك".

وانضم موسوندا إلى تشلسي قادماً من أندرلخت عام 2012، وتدرّب مع الفريق الأول لكنه لم يخض أي مباراة رسمية في الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل أن ينتقل عام 2014 إلى كي في ميخلين البلجيكي، كما لعب 9 مباريات مع منتخب بلجيكا تحت 21 عاماً، واعتزل كرة القدم عام 2020.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"اليونيسيف": وضع الأطفال في السودان بالغ الخطورة ويجب أن يحظى باهتمام عالمي أكبر
lebanon 24
Lebanon24
10/01/2026 00:26:11 Lebanon 24 Lebanon 24
مرحلة بالغة الخطورة و"الثنائي الشيعي" متمسك بثلاثة شروط
lebanon 24
Lebanon24
10/01/2026 00:26:11 Lebanon 24 Lebanon 24
كوريا الشمالية: نولي اهتماما بالغا لخطورة الوضع الراهن في فنزويلا
lebanon 24
Lebanon24
10/01/2026 00:26:11 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا يكشف التوغل الإسرائيلي في ريف دمشق؟ خبيرٌ يفسر "الخطورة"
lebanon 24
Lebanon24
10/01/2026 00:26:11 Lebanon 24 Lebanon 24

الدوري الإنجليزي الممتاز

مارينا غرانوفسكايا

روميلو لوكاكو

كرة القدم

بلجيكا

تشلسي

سي ال

بلجيك

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:38 | 2026-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:59 | 2026-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:00 | 2026-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:39 | 2026-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:10 | 2026-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
16:54 | 2026-01-09
Lebanon24
16:52 | 2026-01-09
Lebanon24
15:58 | 2026-01-09
Lebanon24
15:23 | 2026-01-09
Lebanon24
13:34 | 2026-01-09
Lebanon24
11:19 | 2026-01-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24