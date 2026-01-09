أسود الأطلس إلى المربع الذهبي.. المغرب يكسر انتظار 20 عاماً

بلغ المنتخب نصف نهائي الإفريقية للمرة الأولى منذ أكثر من عقدين، بعد فوزه على 2-0 مساء الجمعة على استاد الأمير مولاي عبدالله في الرباط، وسط حضور جماهيري مغربي كبير.



وسجّل إبراهيم دياز هدف التقدم في الدقيقة 27، قبل أن يعزّز صيبري النتيجة بهدف ثانٍ في الدقيقة 74، وجاء الهدفان من ركلتين ركنيتين.



وينتظر "أسود الأطلس" الفائز من مواجهة والجزائر مساء السبت لمعرفة خصمه في نصف النهائي. (سكاي نيوز)

Advertisement