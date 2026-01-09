تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة
أسود الأطلس إلى المربع الذهبي.. المغرب يكسر انتظار 20 عاماً
Lebanon 24
09-01-2026
|
15:58
A-
A+
==
photos
0
A+
A-
بلغ المنتخب
المغربي
نصف نهائي
كأس الأمم
الإفريقية للمرة الأولى منذ أكثر من عقدين، بعد فوزه على
الكاميرون
2-0 مساء الجمعة على استاد الأمير مولاي عبدالله في الرباط، وسط حضور جماهيري مغربي كبير.
وسجّل إبراهيم دياز هدف التقدم في الدقيقة 27، قبل أن يعزّز
إسماعيل
صيبري النتيجة بهدف ثانٍ في الدقيقة 74، وجاء الهدفان من ركلتين ركنيتين.
وينتظر "أسود الأطلس" الفائز من مواجهة
نيجيريا
والجزائر مساء السبت لمعرفة خصمه في نصف النهائي. (سكاي نيوز)
كأس الأمم
نهائي كأس
سكاي نيوز
الكاميرون
إسماعيل
نيجيريا
كاميرون
المغربي
تابع
