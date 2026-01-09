تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

مبابي إلى جدة.. وغموض يلفّ مشاركته أمام برشلونة

Lebanon 24
09-01-2026 | 16:52
A-
A+
Doc-P-1466296-639035996308166050.png
Doc-P-1466296-639035996308166050.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
توجّه كيليان مبابي، لاعب ريال مدريد، إلى جدة للالتحاق ببعثة فريقه قبل مواجهة برشلونة في نهائي "كأس السوبر الإسباني".

وحتى الآن، لا يزال موقف مبابي غير محسوم من المشاركة في "الكلاسيكو" المرتقب على أرضية ملعب "الإنماء" خلال الفترة المقبلة.

ويُعد مبابي من العناصر الأساسية في تشكيل ريال مدريد، إذ يعتمد عليه المدرب تشابي ألونسو خلال الفترة الأخيرة في المنافسات المحلية والقارية، لكن اللاعب غاب عن مباريات فريقه مؤخرًا بسبب الإصابة التي تعرّض لها في الفترة الماضية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
شكوك بشأن مُشاركة مبابي أمام "ألافيس"
lebanon 24
Lebanon24
10/01/2026 00:26:32 Lebanon 24 Lebanon 24
برشلونة يستمتع بأجواء جدة الساحرة.. ويسحق أتلتيك بلباو
lebanon 24
Lebanon24
10/01/2026 00:26:32 Lebanon 24 Lebanon 24
الريال يصطحب مبابي إلى السوبر الإسباني على الرغم من صعوبة مشاركته
lebanon 24
Lebanon24
10/01/2026 00:26:32 Lebanon 24 Lebanon 24
مبابي يسرق الأضواء بهدف استثنائي أمام ألافيس
lebanon 24
Lebanon24
10/01/2026 00:26:32 Lebanon 24 Lebanon 24

كأس السوبر الإسباني

كيليان مبابي

تشابي ألونسو

ريال مدريد

كأس السوبر

الكلاسيكو

كلاسيكو

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:38 | 2026-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:59 | 2026-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:00 | 2026-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:39 | 2026-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:10 | 2026-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
16:54 | 2026-01-09
Lebanon24
15:58 | 2026-01-09
Lebanon24
15:23 | 2026-01-09
Lebanon24
14:23 | 2026-01-09
Lebanon24
13:34 | 2026-01-09
Lebanon24
11:19 | 2026-01-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24