رياضة
مبابي إلى جدة.. وغموض يلفّ مشاركته أمام برشلونة
Lebanon 24
09-01-2026
|
16:52
توجّه
كيليان مبابي
، لاعب
ريال مدريد
، إلى جدة للالتحاق ببعثة فريقه قبل مواجهة
برشلونة
في نهائي "
كأس السوبر الإسباني
".
وحتى الآن، لا يزال موقف مبابي غير محسوم من المشاركة في "
الكلاسيكو
" المرتقب على أرضية ملعب "الإنماء" خلال الفترة المقبلة.
ويُعد مبابي من العناصر الأساسية في تشكيل
ريال
مدريد
، إذ يعتمد عليه المدرب
تشابي ألونسو
خلال الفترة الأخيرة في المنافسات المحلية والقارية، لكن اللاعب غاب عن مباريات فريقه مؤخرًا بسبب الإصابة التي تعرّض لها في الفترة الماضية.
