Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
رياضة

الاتحاد يكتسح الخلود ويواصل الانتفاضة

Lebanon 24
09-01-2026 | 16:54
Doc-P-1466297-639035997424513195.png
Doc-P-1466297-639035997424513195.png photos 0
واصل الاتحاد نتائجه الإيجابية تحت قيادة المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو، بعدما حقق فوزًا جديدًا على مضيفه الخلود برباعية نظيفة، في المباراة التي أُقيمت مساء اليوم الجمعة.

وحلّ "العميد" ضيفًا على الخلود على أرضية ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة، ضمن الجولة الرابعة عشرة من "دوري روشن" السعودي لموسم 2025-2026.

وسجّل الفرنسي كريم بنزيما ثلاثية الاتحاد عند الدقائق 13 من "ركلة جزاء" و28 و35، فيما أضاف صالح الشهري الهدف الرابع عند الدقيقة 84.

وبهذا الانتصار، تقدم الاتحاد إلى المركز الخامس برصيد 26 نقطة، بينما بقي الخلود في المركز الثاني عشر برصيد 12 نقطة.
