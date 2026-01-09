كارولينا بيدريرا تتوّج أفضل لاعبة شابة بعد التألق على الرمال

اختيرت الدولية كارولينا بيدريرا كأفضل لاعبة شابة في العالم من قبل الموقع المتخصص Futsal Planet، تقديراً لتألقها السريع وصعودها اللافت في كرة الصالات النسائية.

وظهرت بيدريرا، البالغة من العمر 23 عاماً، كواحدة من أبرز المواهب الصاعدة في كرة الصالات النسائية على المستوى العالمي.

وتأتي هذه الجائزة بعد مشاركتها المتميزة في أول نسخة من لكرة الصالات النسائية التي أقيمت في الفلبين ديسمبر الماضي، حيث سجلت هدفين وقدمت خمس تمريرات حاسمة، مساهِمة بشكل كبير في أداء منتخب .

قبل الوصول إلى أعلى مستويات كرة الصالات، خاضت كارولينا تجربة مميزة في الشاطئية، حيث مثلت فريق AD Pastéis في بطولة Women’s Euro Winners Cup في نازاري عام 2021، إحدى أبرز المسابقات الأوروبية للأندية النسائية على الرمال.

وساعدتها هذه التجربة في صقل مهاراتها التقنية وتطوير الإبداع والقدرة على التكيف، وهو ما انعكس لاحقاً في مسيرتها الاحترافية في كرة الصالات.

وتؤكد مسيرة بيدريرا مرة أخرى الدور المهم الشاطئية كمنصة لتطوير اللاعبين، وتعكس فخر مجتمع كرة القدم الشاطئية برؤية لاعبين نشأوا على الرمال يحققون أعلى الإنجازات في أشكال أخرى من اللعبة.