تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

كارولينا بيدريرا تتوّج أفضل لاعبة شابة بعد التألق على الرمال

Lebanon 24
09-01-2026 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1466298-639036002451723169.jpg
Doc-P-1466298-639036002451723169.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

اختيرت الدولية البرتغالية كارولينا بيدريرا كأفضل لاعبة شابة في العالم من قبل الموقع المتخصص Futsal Planet، تقديراً لتألقها السريع وصعودها اللافت في كرة الصالات النسائية.

وظهرت بيدريرا، البالغة من العمر 23 عاماً، كواحدة من أبرز المواهب الصاعدة في كرة الصالات النسائية على المستوى العالمي.

وتأتي هذه الجائزة بعد مشاركتها المتميزة في أول نسخة من كأس العالم لكرة الصالات النسائية التي أقيمت في الفلبين ديسمبر الماضي، حيث سجلت هدفين وقدمت خمس تمريرات حاسمة، مساهِمة بشكل كبير في أداء منتخب البرتغال.

قبل الوصول إلى أعلى مستويات كرة الصالات، خاضت كارولينا تجربة مميزة في كرة القدم الشاطئية، حيث مثلت فريق AD Pastéis في بطولة Women’s Euro Winners Cup في نازاري عام 2021، إحدى أبرز المسابقات الأوروبية للأندية النسائية على الرمال.

وساعدتها هذه التجربة في صقل مهاراتها التقنية وتطوير الإبداع والقدرة على التكيف، وهو ما انعكس لاحقاً في مسيرتها الاحترافية في كرة الصالات.

وتؤكد مسيرة بيدريرا مرة أخرى الدور المهم لكرة القدم الشاطئية كمنصة لتطوير اللاعبين، وتعكس فخر مجتمع كرة القدم الشاطئية برؤية لاعبين نشأوا على الرمال يحققون أعلى الإنجازات في أشكال أخرى من اللعبة.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
ديمبلي يحصد جائزة أفضل لاعب في العالم
lebanon 24
Lebanon24
10/01/2026 08:03:19 Lebanon 24 Lebanon 24
الفيفا تتوّج دوناروما كأفضل حارس في العالم
lebanon 24
Lebanon24
10/01/2026 08:03:19 Lebanon 24 Lebanon 24
ميسي يحصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الأميركي للعام الثاني تواليًا
lebanon 24
Lebanon24
10/01/2026 08:03:19 Lebanon 24 Lebanon 24
جائزة أفضل لاعب: صلاح ينافس مبابي وهالاند ونجوم أوروبا
lebanon 24
Lebanon24
10/01/2026 08:03:19 Lebanon 24 Lebanon 24

رياضة

المرأة

كأس العالم

لكرة القدم

البرتغالية

البرتغالي

كرة القدم

الأوروبي

البرتغال

أوروبي

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
01:00 | 2026-01-10
Lebanon24
23:00 | 2026-01-09
Lebanon24
16:54 | 2026-01-09
Lebanon24
16:52 | 2026-01-09
Lebanon24
15:58 | 2026-01-09
Lebanon24
15:23 | 2026-01-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24