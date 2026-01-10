قبل هبوطها في مطار بن غوريون.. صاعقة تضرب طائرة فريق إسرائيلي في الأجواء

تعرضت طائرة تابعة لشركة "إل عال" كانت تقل فريق "مكابي " لصاعقة برق قبل 20 دقيقة من هبوطها في ، وفق ما أفاد الإعلام أمس الجمعة.



وذكرت "قناة 12" أنه ورغم الهبوط الاضطراري للطائرة، لم تسجل أي إصابات، والطائرة لم تتعرض لأضرار.



ووصف الركاب الحادث بـ"المرعب" بعد انخفاض طفيف للطائرة، وظهور شرارات على الجناح.



وأكد رئيس نادي "مكابي تل أبيب" للقناة أن الطيار تمكن من تجاوز العطل واستكمل الهبوط بسلاسة.



وكان فريق "مكابي تل أبيب" عائدا من بعد خسارته أمام وريال ، ويستعد لمباراة ضد "هبوعيل " غدا الأحد.





Advertisement