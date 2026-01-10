أزمة قوية بين ديمبيلي وباريس سان جيرمان

يمرّ بمرحلة مفصلية، عقب المطالب المالية التي وضعها عثمان ديمبيلي من أجل تمديد بقائه في ملعب "حديقة الأمراء".



ورغم أن العقد الحالي للنجم الفرنسي يمتد حتى عام 2028، فإن النادي الباريسي يسعى إلى تحصين مستقبل لاعبه في أقرب وقت ممكن، مستفيدًا من الزخم الذي خلفه عام تاريخي على الصعيدين الفردي والجماعي.

ووفقًا لأحدث التقارير، فإن الخلافات بين ومعسكر المهاجم تبدو من الناحية المالية، عقبة ثقيلة تُلقي بظلالها على مسار المفاوضات.



وبحسب مصادر مقرّبة، عرضت إدارة سان جيرمان على عثمان ديمبيلي تمديد عقده بقيمة 30 مليون سنويًا، في حين طالب ممثلو اللاعب بمبلغ يقارب الضعف، رافعين سقف الطلبات إلى نحو 60 مليون يورو في العام.

ويدرك باريس سان جيرمان أن الإبقاء على حامل جائزتي الذهبية وThe Best لن تكون مهمة سهلة ولا منخفضة الكلفة.



وقد كان إسهام عثمان ديمبيلي محوريًا في منظومة المدرب لويس إنريكي، وأسهم بشكل مباشر في إنجازات الموسم الماضي.



هذا التعثّر في التوصل إلى اتفاق بين الطرفين أثار اهتمام مستثمرين كبار في روشن السعودي والدوري الإنكليزي الممتاز، الذين يراقبون التطورات من كثب، مدركين قدرتهم على تلبية الأرقام الفلكية التي يطالب بها المهاجم حاليًا.



وبحسب ما أوضحه الصحفي فابريس هوكينز، فإن بطل يرغب في الإبقاء على المهاجم السابق لبرشلونة، لكنه في الوقت ذاته يخشى الاضطرار إلى كسر هيكل الرواتب داخل النادي، نظرًا للمكانة المرتفعة التي بات يتمتع بها اللاعب بعد تتويجه بالكرة الذهبية. (إرم نيوز)