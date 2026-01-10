خروج حامل لقب كأس إنكلترا أمام فريق من الدرجة السادسة

فجّر ماكلسفيلد المغمور، الناشط في الدرجة السادسة، مفاجأة مدوية بإقصائه حامل اللقب كريستال بالاس 2-1، السبت، في الدور الثالث من كأس ، أقدم مسابقة لأندية في العالم.

ويفصل بين الفريقين 117 مركزا، إذ يحتل ماكلسفيلد حاليا المركز في الدرجة السادسة (ناشونال ليغ نورث)، فيما يحتل كريستال بالاس المركز الثالث عشر في الممتاز (البرميرليغ)، وهو بطل النسخة الماضية بعد فوزه على في أيار الماضي على ملعب ويمبلي.

وهذه المباراة التاسعة تواليا يخفق فيها بالاس بتحقيق الفوز في مختلف المسابقات.

وأجرى مدرب كريستال بالاس، النمساوي أوليفر غلاسنر، الذي ارتبط اسمه بالمنصب الشاغر في ، 6 تغييرات، لكن تشكيلته الأساسية ضمت لاعبين دوليين إنكليزيين هما مارك غيهي وآدم وارتون.



وعقب صافرة النهاية، اجتاح الجمهور ملعب "موس روز" الصغير، وكان بينهم مالك النادي سميثيرست، رجل الأعمال المحلي الذي يقف وراء هذه القصة الخيالية. (سكاي نيوز عربية)