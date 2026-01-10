تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
رياضة

خروج حامل لقب كأس إنكلترا أمام فريق من الدرجة السادسة

Lebanon 24
10-01-2026 | 09:50
فجّر ماكلسفيلد المغمور، الناشط في الدرجة السادسة، مفاجأة مدوية بإقصائه حامل اللقب كريستال بالاس 2-1، السبت، في الدور الثالث من كأس إنكلترا، أقدم مسابقة لأندية كرة القدم في العالم.
 
 
ويفصل بين الفريقين 117 مركزا، إذ يحتل ماكلسفيلد حاليا المركز الرابع عشر في دوري الدرجة السادسة (ناشونال ليغ نورث)، فيما يحتل كريستال بالاس المركز الثالث عشر في الدوري الإنكليزي الممتاز (البرميرليغ)، وهو بطل النسخة الماضية بعد فوزه على مانشستر سيتي في أيار الماضي على ملعب ويمبلي.
 
 
وهذه المباراة التاسعة تواليا يخفق فيها بالاس بتحقيق الفوز في مختلف المسابقات.
 
وأجرى مدرب كريستال بالاس، النمساوي أوليفر غلاسنر، الذي ارتبط اسمه بالمنصب الشاغر في مانشستر يونايتد، 6 تغييرات، لكن تشكيلته الأساسية ضمت لاعبين دوليين إنكليزيين هما مارك غيهي وآدم وارتون.

وعقب صافرة النهاية، اجتاح الجمهور ملعب "موس روز" الصغير، وكان بينهم مالك النادي روبرت سميثيرست، رجل الأعمال المحلي الذي يقف وراء هذه القصة الخيالية. (سكاي نيوز عربية) 

