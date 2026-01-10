تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة

نيمار يطمح لمشروع خاص في السعودية

Lebanon 24
10-01-2026 | 12:20
أطلق البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم سانتوس، تصريحات لافتة عن تجربته السابقة مع الهلال السعودي، كاشفًا في الوقت نفسه ملامح مشروعه المقبل بعيدًا عن كرة القدم.

وكان نيمار انضم إلى الهلال في صيف 2023 قادمًا من باريس سان جيرمان مقابل 90 مليون يورو، قبل أن يتعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي ثم إصابة عضلية أخرى، ما أدى إلى رحيله عن الفريق مطلع عام 2025.

وقال نيمار في تصريحات عبر برنامج "في المرمى": "رغم أنني تعرضت للإصابة مع الهلال ولم أشارك كثيرًا، إلا أنني سعيد بهذه التجربة، لأنني اكتسبت منها بعض الخبرات، وتعرفت على أشخاص وثقافة جديدة".

وأضاف: "الهلال فريق كبير، فقد كنت أشجعه في كأس العالم للأندية، وكنت أتمنى تتويجه باللقب، ولكن لسوء الحظ لم يستطع تجاوز ربع النهائي".

وعن حياته في السعودية، أوضح: "لقد قضيت أوقاتًا رائعة، وعائلتي شعرت بالسعادة في الرياض، فقد تعاملت مع مجموعة رائعة من الأشخاص".

وتابع: "أنا على تواصل مع بعض نجوم الهلال حتى اليوم، مثل محمد كنو وعلي البليهي، بالإضافة إلى كاليدو كوليبالي وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش ومالكوم دي أوليفيرا".

وحول فكرة العودة إلى الملاعب السعودية، قال نيمار: "لا أعتقد ذلك، ولكن من المؤكد أنني سأعود كمستثمر، فالسعودية بلد جميل، وعائلتي كانت تشعر بالهدوء هناك".

وعن مشروعه المستقبلي، ختم: "المشروع يتمثل في إنشاء مدينة رياضية بمختلف أنشطتها في البرازيل"، مشيرًا إلى وجود توجه لتكرار التجربة في السعودية "بعد الانتهاء من العمل الحالي في البرازيل". (كووورة)
