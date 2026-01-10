تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة
كأس الأمم الأفريقية.. نيجيريا تُنهي حلم الجزائر
Lebanon 24
10-01-2026
|
14:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
توقفت مغامرة المنتخب
الجزائري
في كأس الأمم
الأفريقية
2025 عند ربع النهائي، بعد خسارته أمام
نيجيريا
2-0 السبت على ملعب مراكش. في المقابل، حجزت "النسور الممتازة" بطاقة نصف النهائي للمرة السابعة عشرة في تاريخ مشاركاتها، لتواجه
المغرب
الأربعاء على ملعب مولاي
عبد الله
في الرباط.
منذ البداية فرضت نيجيريا ضغطًا هجوميًا بقيادة أوسيمهن ولوكمان، ونجحت في حرمان لاعبي
الجزائر
، وفي مقدمتهم محرز، من الوقت والمساحة، فيما بدا "الخضر" عاجزين عن الخروج بالكرة تحت سيل هجمات متواصلة. وأفلتت الجزائر من الهدف في أكثر من لقطة خلال الشوط الأول، أبرزها عند الدقيقة 30 حين أبعد ماندي
الكرة
من داخل المرمى، وعند الدقيقة 37 بعد خطأ في الوسط كاد أكور أدامز يستغله قبل أن تمر كرته فوق العارضة. كما تألق الحارس لوكا
زيدان
في الدقيقة 25 بعدما استغل أدامز خطأ بن سبعيني ومرر إلى لوكمان الذي سدد، لكن الحارس كان في المكان المناسب.
ولعبت الجزائر بخطة ضمت زروقي وبوداوي في الارتكاز الدفاعي، ومازة خلف الثلاثي محرز-شايبي-عمورة، دون أن تمنحها حلولًا أمام قوة الاندفاع النيجيري.
ومع انطلاق الشوط الثاني، ترجم أوسيمهن السيطرة بهدف أول برأسية في الدقيقة 47، قبل أن تتأكد معاناة الجزائر بهدف ثانٍ عند الدقيقة 57 حمل توقيع أدامز بعد لقطة جماعية. وبينهما كاد أوسيمهن أن يعزز النتيجة برأسية في الدقيقة 54.
وحاول المدرب بيتكوفيتش إنعاش الهجوم بإدخال بونجاح وحاج موسى وبولبينة بدلًا من زروقي ومحرز ومازة، ثم أشرك
بركان
وعبدلي مكان عمورة وبوداوي، لكن "الخضر" لم ينجحوا في تهديد مرمى نوابالي، وبقوا تحت ضغط المرتدات
النيجيرية
حتى النهاية. (فرانس24)
