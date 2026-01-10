خلال مباراة الجزائر ونيجيريا.. موقف "محرج" تعرض له "حكم الراية"

شهدت مباراة ونيجيريا على ملعب مراكش، السبت، موقفًا محرجًا لحكم الراية خلال الشوط الأول.



فخلال صراع على قرب خط التماس بين النيجيري والجزائري هشام بوداوي، دفع باسي منافسه، ليفقد بوداوي توازنه ويصطدم بحكم الراية بقوة، ما أدى إلى عرقلة الحكم وسقوطه أرضًا.



وتأتي المواجهة ضمن الدور ربع النهائي من 2025، حيث خسر الجزائر المباراة، على أن يواجه منخب منتخب في نصف النهائي، بعدما تخطى "أسود الأطلس" منتخب بهدفين.

Advertisement