رياضة

خلال مباراة الجزائر ونيجيريا.. موقف "محرج" تعرض له "حكم الراية"

Lebanon 24
10-01-2026 | 14:53
شهدت مباراة الجزائر ونيجيريا على ملعب مراكش، السبت، موقفًا محرجًا لحكم الراية خلال الشوط الأول.

فخلال صراع على الكرة قرب خط التماس بين النيجيري كالفن باسي والجزائري هشام بوداوي، دفع باسي منافسه، ليفقد بوداوي توازنه ويصطدم بحكم الراية بقوة، ما أدى إلى عرقلة الحكم وسقوطه أرضًا.

وتأتي المواجهة ضمن الدور ربع النهائي من كأس الأمم الأفريقية 2025، حيث خسر الجزائر المباراة، على أن يواجه منخب نيجيريا منتخب المغرب في نصف النهائي، بعدما تخطى "أسود الأطلس" منتخب الكاميرون بهدفين.
