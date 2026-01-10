تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة
الفراعنة إلى المربع الذهبي.. مصر تُسقط كوت ديفوار وتضرب موعدًا مع السنغال
Lebanon 24
10-01-2026
|
15:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
حقق المنتخب المصري فوزًا مقنعًا على
كوت ديفوار
، مساء السبت، في قمة ربع
نهائي كأس
أمم إفريقيا، بعدما انتصر 3-1 ليحجز مقعده في نصف النهائي.
وسجل أهداف مصر كل من
عمر مرموش
ورامي ربيعة ومحمد صلاح، فيما جاء هدف كوت ديفوار عبر هدف عكسي سجله المدافع المصري
أحمد أبو الفتوح
في مرمى منتخب بلاده.
وفرض "
الفراعنة
" سيطرتهم منذ البداية، وظهروا بشكل مختلف مقارنة بأدائهم غير المقنع أمام بنين في دور الـ16.
وبهذا الفوز اكتمل عقد المربع الذهبي، إذ يلتقي
المغرب
مع
نيجيريا
، بينما تواجه مصر منتخب السنغال.
