الفراعنة إلى المربع الذهبي.. مصر تُسقط كوت ديفوار وتضرب موعدًا مع السنغال

حقق المنتخب المصري فوزًا مقنعًا على ، مساء السبت، في قمة ربع أمم إفريقيا، بعدما انتصر 3-1 ليحجز مقعده في نصف النهائي.



وسجل أهداف مصر كل من ورامي ربيعة ومحمد صلاح، فيما جاء هدف كوت ديفوار عبر هدف عكسي سجله المدافع المصري في مرمى منتخب بلاده.



وفرض " " سيطرتهم منذ البداية، وظهروا بشكل مختلف مقارنة بأدائهم غير المقنع أمام بنين في دور الـ16.



وبهذا الفوز اكتمل عقد المربع الذهبي، إذ يلتقي مع ، بينما تواجه مصر منتخب السنغال.

