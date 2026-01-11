صلاح ينفرد بالقمة.. رقم جديد في "الكان"

بهدفه أمام السبت، رفع عدد المنتخبات التي سجّل في شباكها بكأس الأمم الإفريقية إلى 11 منافسًا مختلفًا، لينفرد بالرقم القياسي في البطولة.



وجاء هدف صلاح ثالثًا لمصر في فوزها 3-2 على كوت ديفوار في ربع النهائي، ليتجاوز أندريه أيو وصامويل وديدييه الذين توقّفوا عند التسجيل أمام 10 منتخبات. ووفق "أوبتا"، الأكثر تسجيلًا في منذ مشاركته الأولى عام 2017 برصيد 11 هدفًا، على أن تواجه مصر السنغال في نصف النهائي الأربعاء.

