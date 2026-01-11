تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة
صلاح ينفرد بالقمة.. رقم جديد في "الكان"
Lebanon 24
11-01-2026
|
04:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
بهدفه أمام
كوت ديفوار
السبت، رفع
محمد صلاح
عدد المنتخبات التي سجّل في شباكها بكأس الأمم الإفريقية إلى 11 منافسًا مختلفًا، لينفرد بالرقم القياسي في البطولة.
وجاء هدف صلاح ثالثًا لمصر في فوزها 3-2 على كوت ديفوار في ربع النهائي، ليتجاوز أندريه أيو وصامويل
إيتو
وديدييه
دروجبا
الذين توقّفوا عند التسجيل أمام 10 منتخبات. ووفق "أوبتا"،
بات صلاح
الأكثر تسجيلًا في
كأس الأمم
منذ مشاركته الأولى عام 2017 برصيد 11 هدفًا، على أن تواجه مصر السنغال في نصف النهائي الأربعاء.
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
