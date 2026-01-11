تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

صلاح ينفرد بالقمة.. رقم جديد في "الكان"

Lebanon 24
11-01-2026 | 04:00
A-
A+
Doc-P-1466719-639036870742859856.jpg
Doc-P-1466719-639036870742859856.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
بهدفه أمام كوت ديفوار السبت، رفع محمد صلاح عدد المنتخبات التي سجّل في شباكها بكأس الأمم الإفريقية إلى 11 منافسًا مختلفًا، لينفرد بالرقم القياسي في البطولة.

وجاء هدف صلاح ثالثًا لمصر في فوزها 3-2 على كوت ديفوار في ربع النهائي، ليتجاوز أندريه أيو وصامويل إيتو وديدييه دروجبا الذين توقّفوا عند التسجيل أمام 10 منتخبات. ووفق "أوبتا"، بات صلاح الأكثر تسجيلًا في كأس الأمم منذ مشاركته الأولى عام 2017 برصيد 11 هدفًا، على أن تواجه مصر السنغال في نصف النهائي الأربعاء.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
السودان يهزم غينيا الاستوائية في "الكان"
lebanon 24
Lebanon24
11/01/2026 11:25:43 Lebanon 24 Lebanon 24
محرز يفتتح مشوار الجزائر في "الكان" بثنائية أمام السودان
lebanon 24
Lebanon24
11/01/2026 11:25:43 Lebanon 24 Lebanon 24
محمد صلاح يحطم رقم واين روني القياسي في البريميرليغ
lebanon 24
Lebanon24
11/01/2026 11:25:43 Lebanon 24 Lebanon 24
تصريحات نارية وصراع داخلي في "ليفربول": فهل اقترب محمد صلاح من الرحيل؟
lebanon 24
Lebanon24
11/01/2026 11:25:43 Lebanon 24 Lebanon 24

صامويل إيتو

كوت ديفوار

كأس الأمم

محمد صلاح

بات صلاح

دروجبا

محمد ص

ديدييه

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
08:38 | 2026-01-11
Lebanon24
07:00 | 2026-01-11
Lebanon24
05:37 | 2026-01-11
Lebanon24
20:59 | 2026-01-10
Lebanon24
19:53 | 2026-01-10
Lebanon24
19:50 | 2026-01-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24