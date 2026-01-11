تذاكر "كلاسيكو جدة" تقترب من رقم قياسي

يتوقع أن تتخطى مبيعات تذاكر نهائي كأس السوبر الإسباني بين وبرشلونة، غدًا الأحد على ملعب "الإنماء" في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، حاجز 20 مليون .



وبحسب صحيفة "الاقتصادية"، أعلنت منصة "ويبوك" طرح التذاكر عبر 6 فئات: "المنصة الذهبية" 5000 ريال، "المنصة الفضية" 3500، "منتصف الواجهة" 550، "طرف الواجهة" 375، "زاوية الواجهة" 250، و"خلف المرمى" 175 ريالًا. وذكرت المصادر أن إجمالي مبيعات المنصتين الذهبية والفضية وحدهما يُقدّر بنحو 7.12 مليون ريال، مع 3 آلاف مقعد بواقع 1500 مقعد لكل منصة، فيما يتوزع باقي العائد على الفئات الأخرى في ظل بيع التذاكر مبكرًا وتوقع امتلاء المدرجات.



وفي ما يخص العوائد المالية للبطولة، يحصل الاتحاد الإسباني على إجمالي 51 مليون ، يخصص منها 26 مليون يورو لدعم كرة القدم وتطوير دوريات الدرجات الأولى والثانية والثالثة. وفي النسخة الحالية ينال ريال وبرشلونة 6 ملايين يورو لكل منهما نظير المشاركة، بينما ضمن أتلتيكو مدريد أكثر من مليوني يورو، وحصة أتلتيك بلباو قريبة من هذا الرقم بعد أن بلغت عائداته في نسخة 2025 نحو مليون و800 ألف يورو. (الجزيرة)

