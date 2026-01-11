تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
20
o
بيروت
18
o
طرابلس
18
o
صور
17
o
جبيل
18
o
صيدا
22
o
جونية
17
o
النبطية
11
o
زحلة
13
o
بعلبك
-6
o
بشري
13
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
رياضة
تذاكر "كلاسيكو جدة" تقترب من رقم قياسي
Lebanon 24
11-01-2026
|
00:37
A-
A+
photos
0
A+
A-
يتوقع أن تتخطى مبيعات تذاكر نهائي كأس السوبر الإسباني بين
ريال مدريد
وبرشلونة، غدًا الأحد على ملعب "الإنماء" في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، حاجز 20 مليون
ريال
سعودي
.
وبحسب صحيفة "الاقتصادية"، أعلنت منصة "ويبوك" طرح التذاكر عبر 6 فئات: "المنصة الذهبية" 5000 ريال، "المنصة الفضية" 3500، "منتصف الواجهة" 550، "طرف الواجهة" 375، "زاوية الواجهة" 250، و"خلف المرمى" 175 ريالًا. وذكرت المصادر أن إجمالي مبيعات المنصتين الذهبية والفضية وحدهما يُقدّر بنحو 7.12 مليون ريال، مع 3 آلاف مقعد بواقع 1500 مقعد لكل منصة، فيما يتوزع باقي العائد على الفئات الأخرى في ظل بيع التذاكر مبكرًا وتوقع امتلاء المدرجات.
وفي ما يخص العوائد المالية للبطولة، يحصل الاتحاد الإسباني
لكرة القدم
على إجمالي 51 مليون
يورو
، يخصص منها 26 مليون يورو لدعم كرة القدم وتطوير دوريات الدرجات الأولى والثانية والثالثة. وفي النسخة الحالية ينال ريال
مدريد
وبرشلونة 6 ملايين يورو لكل منهما نظير المشاركة، بينما ضمن أتلتيكو مدريد أكثر من مليوني يورو، وحصة أتلتيك بلباو قريبة من هذا الرقم بعد أن بلغت عائداته في نسخة 2025 نحو مليون و800 ألف يورو. (الجزيرة)
