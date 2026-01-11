تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
رياضة

ألونسو وفليك يحسمان التشكيل.. نجوم ريال مدريد وبرشلونة في نهائي جدة

Lebanon 24
11-01-2026 | 02:00
استقر تشابي ألونسو وهانز فليك على ملامح تشكيل الكلاسيكو المرتقب، غدًا الأحد، على ملعب "الإنماء" في جدة، ضمن نهائي كأس السوبر الإسباني الذي تستضيفه السعودية.

وبحسب "ماركا"، يعتمد ريال مدريد على فيدي فالفيردي في الجهة اليمنى مع جونزالو غارسيا في الهجوم، فيما يقود فيران توريس هجوم برشلونة وإلى جانبه لامين يامال ورافينيا.

ومن المتوقع أن يكون التشكيل كالتالي:
ريال مدريد: "كورتوا" و"كاريراس" و"روديغر" و"أسينسيو" و"فالفيردي" و"تشواميني" و"كامافينغا" و"بيلينغهام" و"رودريغو" و"فينيسيوس" و"غارسيا".
برشلونة: "غارسيا" و"كوندي" و"مارتن" و"كوبارسي" و"كوندي" و"إريك" و"دي يونغ" و"بيدري" و"يامال" و"رافينيا" و"توريس".

وتأهل ريال مدريد إلى النهائي بعد فوزه على أتلتيكو مدريد 2-1، فيما اكتسح برشلونة أتلتيك بلباو 5-0. وكانت آخر نسخة شهدت تتويج برشلونة بعد فوزه على ريال مدريد 5-2. (كووورة)
