ألونسو وفليك يحسمان التشكيل.. نجوم ريال مدريد وبرشلونة في نهائي جدة

استقر ألونسو وهانز على ملامح تشكيل الكلاسيكو المرتقب، غدًا الأحد، على ملعب "الإنماء" في جدة، ضمن السوبر الإسباني الذي تستضيفه .



وبحسب "ماركا"، يعتمد على فيدي فالفيردي في الجهة اليمنى مع جونزالو غارسيا في الهجوم، فيما يقود فيران توريس هجوم وإلى جانبه لامين يامال ورافينيا.



ومن المتوقع أن يكون التشكيل كالتالي:

: "كورتوا" و"كاريراس" و"روديغر" و"أسينسيو" و"فالفيردي" و"تشواميني" و"كامافينغا" و"بيلينغهام" و"رودريغو" و"فينيسيوس" و"غارسيا".

برشلونة: "غارسيا" و"كوندي" و"مارتن" و"كوبارسي" و"كوندي" و"إريك" و"دي يونغ" و"بيدري" و"يامال" و"رافينيا" و"توريس".



وتأهل ريال مدريد إلى النهائي بعد فوزه على أتلتيكو مدريد 2-1، فيما اكتسح برشلونة أتلتيك بلباو 5-0. وكانت آخر نسخة شهدت تتويج برشلونة بعد فوزه على ريال مدريد 5-2. (كووورة)

