مجانًا.. هكذا تستطيعون متابعة مباراة ريال مدريد وبرشلونة الليلة

تتجه أنظار عشاق مساء اليوم الأحد إلى مواجهة وبرشلونة على ملعب "الإنماء" في جدة، في نهائي الإسباني 2026، وسط أجواء تنافسية بعد نتائج الكلاسيكو بين الفريقين في الفترة الماضية.



وكان قد بلغ النهائي بعد فوزه على أتلتيك بيلباو 5-0 في نصف النهائي، فيما تأهل على حساب بنتيجة 2-1.



وتقام المباراة عند "العاشرة مساءً" بتوقيت و"التاسعة مساءً" بتوقيت ، وتُبث مجانًا عبر تطبيق "ثمانية" على الهواتف والشاشات الذكية، بتعليق "فارس عوض" و"فهد العتيبي".

