رياضة
مجانًا.. هكذا تستطيعون متابعة مباراة ريال مدريد وبرشلونة الليلة
Lebanon 24
11-01-2026
|
03:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
تتجه أنظار عشاق
كرة القدم
مساء اليوم الأحد إلى مواجهة
ريال مدريد
وبرشلونة على ملعب "الإنماء" في جدة، في نهائي
كأس السوبر
الإسباني 2026، وسط أجواء تنافسية بعد نتائج الكلاسيكو بين الفريقين في الفترة الماضية.
وكان
برشلونة
قد بلغ النهائي بعد فوزه على أتلتيك بيلباو 5-0 في نصف النهائي، فيما تأهل
ريال
مدريد
على حساب
أتلتيكو مدريد
بنتيجة 2-1.
وتقام المباراة عند "العاشرة مساءً" بتوقيت
السعودية
و"التاسعة مساءً" بتوقيت
القاهرة
، وتُبث مجانًا عبر تطبيق "ثمانية" على الهواتف والشاشات الذكية، بتعليق "فارس عوض" و"فهد العتيبي".
