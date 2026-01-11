تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة

كأس أمم إفريقيا.. إليكم مواعيد مباريات نصف النهائي

Lebanon 24
11-01-2026 | 04:48
اختُتمت منافسات ربع نهائي كأس أمم إفريقيا المقامة في المغرب بحسم تأهل منتخب مصر، ليتواجد في نصف النهائي إلى جانب منتخب المغرب كثاني ممثل عربي.

وتقام مباراتا نصف النهائي يوم الأربعاء 14 كانون الثاني ، حيث يلاقي منتخب مصر نظيره السنغال عند "السابعة مساءً" على استاد طنجة الكبير، بينما يواجه منتخب المغرب منتخب نيجيريا عند "العاشرة مساءً" على استاد الأمير مولاي عبد الله في الرباط، وتُذاع المباراتان عبر "بي إن سبورتس ماكس 1".

وكان منتخب مصر قد أقصى كوت ديفوار حامل اللقب بالفوز 3-2، فيما تجاوز السنغال منتخب مالي 1-0، وأطاح المغرب بالكاميرون 2-0، وتغلبت نيجيريا على الجزائر بالنتيجة نفسها.
