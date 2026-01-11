كأس أمم إفريقيا.. إليكم مواعيد مباريات نصف النهائي

اختُتمت منافسات ربع أمم إفريقيا المقامة في بحسم تأهل منتخب مصر، ليتواجد في نصف النهائي إلى جانب منتخب المغرب كثاني ممثل عربي.



وتقام مباراتا نصف النهائي يوم الأربعاء 14 كانون الثاني ، حيث يلاقي منتخب مصر نظيره السنغال عند "السابعة مساءً" على استاد الكبير، بينما يواجه منتخب المغرب منتخب عند "العاشرة مساءً" على استاد الأمير مولاي في الرباط، وتُذاع المباراتان عبر "بي إن سبورتس 1".



وكان منتخب مصر قد أقصى حامل اللقب بالفوز 3-2، فيما تجاوز السنغال منتخب مالي 1-0، وأطاح المغرب بالكاميرون 2-0، وتغلبت نيجيريا على بالنتيجة نفسها.

