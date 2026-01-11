النصر يرفع سعر ويسلي تيكسيرا.. المنافسة الأوروبية تشتعل

يظلّ التنافس محتدمًا بين عدة أندية للتعاقد مع البرازيلي ويسلي تيكسيرا، نجم النصر السعودي، في ظل ارتباط اسمه أخيرًا بالرحيل عن الدوري السعودي.



وذكرت تقارير خلال الأيام الأخيرة أن ويسلي بات قريبًا من مغادرة روشن للمحترفين للانضمام إلى بنفيكا ، لبدء مرحلة جديدة في مسيرته الكروية.



وأوضح الصحفي أكرم كونور أن المنافسة اشتدت خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية بين أندية فلامنغو، وشاختار دونيتسك، وسبورتينغ لشبونة، وأولمبياكوس، وبولونيا، في محاولة لضم اللاعب.



وأضاف أن مسؤولي نادي بنفيكا يُبدون رغبة واضحة في التعاقد مع الشاب البرازيلي، مشيرًا إلى أن جورجي جيسوس، للنصر، أكد اهتمام النادي البرتغالي بضم ويسلي.



وأشار كونور، عبر حسابه الشخصي على منصة "إكس"، إلى أن إدارة "العالمي"، ومع تزايد الاهتمام بخدمات اللاعب، أبدت استعدادها لبيع عقده مقابل مبلغ يُراوح بين 10 و15 مليون . (ارم نيوز)

