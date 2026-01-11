تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
16
o
طرابلس
16
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
19
o
جونية
14
o
النبطية
7
o
زحلة
7
o
بعلبك
-4
o
بشري
11
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
رياضة
النصر يرفع سعر ويسلي تيكسيرا.. المنافسة الأوروبية تشتعل
Lebanon 24
11-01-2026
|
07:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
يظلّ التنافس محتدمًا بين عدة أندية للتعاقد مع البرازيلي ويسلي تيكسيرا، نجم النصر السعودي، في ظل ارتباط اسمه أخيرًا بالرحيل عن الدوري السعودي.
وذكرت تقارير خلال الأيام الأخيرة أن ويسلي بات قريبًا من مغادرة
دوري
روشن للمحترفين للانضمام إلى بنفيكا
البرتغالي
، لبدء مرحلة جديدة في مسيرته الكروية.
وأوضح الصحفي أكرم كونور أن المنافسة اشتدت خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية بين أندية فلامنغو، وشاختار دونيتسك، وسبورتينغ لشبونة، وأولمبياكوس، وبولونيا، في محاولة لضم اللاعب.
وأضاف أن مسؤولي نادي بنفيكا يُبدون رغبة واضحة في التعاقد مع الشاب البرازيلي، مشيرًا إلى أن جورجي جيسوس،
المدير الفني
للنصر، أكد اهتمام النادي البرتغالي بضم ويسلي.
وأشار كونور، عبر حسابه الشخصي على منصة "إكس"، إلى أن إدارة "العالمي"، ومع تزايد الاهتمام بخدمات اللاعب، أبدت استعدادها لبيع عقده مقابل مبلغ يُراوح بين 10 و15 مليون
يورو
. (ارم نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المفوضية الأوروبية تفتح تحقيقا في سلوك محتمل من جانب "غوغل" يتعارض مع قواعد المنافسة في استخدام المحتوى عبر الإنترنت لأغراض الذكاء الاصطناعي
Lebanon 24
المفوضية الأوروبية تفتح تحقيقا في سلوك محتمل من جانب "غوغل" يتعارض مع قواعد المنافسة في استخدام المحتوى عبر الإنترنت لأغراض الذكاء الاصطناعي
11/01/2026 18:55:44
11/01/2026 18:55:44
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا ترفع سقف المنافسة الفضائية... "محطة نووية" على سطح القمر
Lebanon 24
روسيا ترفع سقف المنافسة الفضائية... "محطة نووية" على سطح القمر
11/01/2026 18:55:44
11/01/2026 18:55:44
Lebanon 24
Lebanon 24
دراسة أوروبية: الوشم قد يرفع خطر الإصابة بسرطان الجلد
Lebanon 24
دراسة أوروبية: الوشم قد يرفع خطر الإصابة بسرطان الجلد
11/01/2026 18:55:44
11/01/2026 18:55:44
Lebanon 24
Lebanon 24
لحود للذين يشجعون على التصادم بين الجيش والمقاومة: تسلّوا مع "أبو عمر"
Lebanon 24
لحود للذين يشجعون على التصادم بين الجيش والمقاومة: تسلّوا مع "أبو عمر"
11/01/2026 18:55:44
11/01/2026 18:55:44
Lebanon 24
Lebanon 24
المدير الفني
البرتغالي
البرازيل
الأوروبي
السعود
أوروبي
سعودي
أن جو
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد مباراة مثيرة.. لاعبو الجزائر يشكون من قرارات الحكم السنغالي
Lebanon 24
بعد مباراة مثيرة.. لاعبو الجزائر يشكون من قرارات الحكم السنغالي
09:30 | 2026-01-11
11/01/2026 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وداع مبكر.. نكسة لبنانية في بطولة آسيا تحت 23 سنة
Lebanon 24
وداع مبكر.. نكسة لبنانية في بطولة آسيا تحت 23 سنة
04:50 | 2026-01-11
11/01/2026 04:50:26
Lebanon 24
Lebanon 24
كأس أمم إفريقيا.. إليكم مواعيد مباريات نصف النهائي
Lebanon 24
كأس أمم إفريقيا.. إليكم مواعيد مباريات نصف النهائي
04:48 | 2026-01-11
11/01/2026 04:48:07
Lebanon 24
Lebanon 24
مجانًا.. هكذا تستطيعون متابعة مباراة ريال مدريد وبرشلونة الليلة
Lebanon 24
مجانًا.. هكذا تستطيعون متابعة مباراة ريال مدريد وبرشلونة الليلة
03:38 | 2026-01-11
11/01/2026 03:38:42
Lebanon 24
Lebanon 24
ألونسو وفليك يحسمان التشكيل.. نجوم ريال مدريد وبرشلونة في نهائي جدة
Lebanon 24
ألونسو وفليك يحسمان التشكيل.. نجوم ريال مدريد وبرشلونة في نهائي جدة
02:00 | 2026-01-11
11/01/2026 02:00:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هزة أرضية ضربت بيروت.. وهذه قوتها
Lebanon 24
هزة أرضية ضربت بيروت.. وهذه قوتها
16:54 | 2026-01-10
10/01/2026 04:54:32
Lebanon 24
Lebanon 24
مِن المرشحة اليهودية إلى اللبنانية.. معركة على أهم المراكز الدولية فمن سينجح؟
Lebanon 24
مِن المرشحة اليهودية إلى اللبنانية.. معركة على أهم المراكز الدولية فمن سينجح؟
14:00 | 2026-01-10
10/01/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومة مفاجئة عن المكان المهدد بالاستهداف في كفرحتى!
Lebanon 24
معلومة مفاجئة عن المكان المهدد بالاستهداف في كفرحتى!
10:11 | 2026-01-11
11/01/2026 10:11:04
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل ساعات من الهزة الأرضية في بيروت.. هذا ما حذّر منه عالم الزلازل الشهير (صور)
Lebanon 24
قبل ساعات من الهزة الأرضية في بيروت.. هذا ما حذّر منه عالم الزلازل الشهير (صور)
23:57 | 2026-01-10
10/01/2026 11:57:31
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لأزمة صحية مفاجئة.. وفاة ممثل سوري قدير
Lebanon 24
تعرّض لأزمة صحية مفاجئة.. وفاة ممثل سوري قدير
02:29 | 2026-01-11
11/01/2026 02:29:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
09:30 | 2026-01-11
بعد مباراة مثيرة.. لاعبو الجزائر يشكون من قرارات الحكم السنغالي
04:50 | 2026-01-11
وداع مبكر.. نكسة لبنانية في بطولة آسيا تحت 23 سنة
04:48 | 2026-01-11
كأس أمم إفريقيا.. إليكم مواعيد مباريات نصف النهائي
03:38 | 2026-01-11
مجانًا.. هكذا تستطيعون متابعة مباراة ريال مدريد وبرشلونة الليلة
02:00 | 2026-01-11
ألونسو وفليك يحسمان التشكيل.. نجوم ريال مدريد وبرشلونة في نهائي جدة
00:37 | 2026-01-11
تذاكر "كلاسيكو جدة" تقترب من رقم قياسي
فيديو
غزال يتحدى وحيد قرن ضخم.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
غزال يتحدى وحيد قرن ضخم.. شاهدوا الفيديو
04:00 | 2026-01-10
11/01/2026 18:55:44
Lebanon 24
Lebanon 24
غادر المسرح.. تفاصيل شجار عادل إمام وابنه رامي (فيديو)
Lebanon 24
غادر المسرح.. تفاصيل شجار عادل إمام وابنه رامي (فيديو)
03:09 | 2026-01-10
11/01/2026 18:55:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بكت متأثرة.. "يومي" تكشف تفاصيل خاصة عن زوجها رجل الأعمال التركي (فيديو)
Lebanon 24
بكت متأثرة.. "يومي" تكشف تفاصيل خاصة عن زوجها رجل الأعمال التركي (فيديو)
02:16 | 2026-01-10
11/01/2026 18:55:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24