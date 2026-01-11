تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
16
o
طرابلس
16
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
19
o
جونية
14
o
النبطية
7
o
زحلة
7
o
بعلبك
-4
o
بشري
11
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
رياضة
بعد مباراة مثيرة.. لاعبو الجزائر يشكون من قرارات الحكم السنغالي
Lebanon 24
11-01-2026
|
09:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
شن أحمد قندوسي، نجم منتخب
الجزائر
، هجومًا عنيفًا على
السنغالي
عيسى
سي، حكم مباراة بلاده ضد
نيجيريا
، التي أقيمت أمس بدور الـ8 لبطولة
كأس الأمم
الإفريقية وانتهت بخسارة محاربي الصحراء بهدفين نظيفين.
وشهدت المباراة اشتباكات بين لاعبي الفريقين عقب نهايتها، كما شهدت أحداثًا مثيرة طوال الـ90 دقيقة.
وعقب المباراة اتهم عدد من لاعبي منتخب الجزائر، الحكم عيسى سي بالتغاضي عن احتساب ضربة جزاء واضحة لصالح فريقهم إثر لمسة يد من مدافع نيجيريا.
ورفض الحكم السنغالي احتساب اللعبة ضربة جزاء في الشوط الأول الذي خرج بالتعادل دون أهداف، رغم توقف المباراة لدقيقتين بسبب مراجعة اللعبة من جانب حكام الفيديو.
تهكم أحمد قندوسي نجم منتخب الجزائر، على الحكم عيسى سي، مؤكدًا أنه كان نجم اللقاء أمام نيجيريا.
ونشر قندوسي، صورة للحكم عبر خاصية "
ستوري
" بحسابه على "إنستغرام" كتب فيها: (man of the match) في تهكم واضح على أداء الحكم. (ارم نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ميسي يقود الأرجنتين للفوز على أنغولا في مباراة ودية مثيرة (فيديو)
Lebanon 24
ميسي يقود الأرجنتين للفوز على أنغولا في مباراة ودية مثيرة (فيديو)
11/01/2026 18:55:51
11/01/2026 18:55:51
Lebanon 24
Lebanon 24
تصرف "غير أخلاقي" للاعب عربي خلال مباراة كرة قدم.. هذا ما فعله أمام الحكم (فيديو)
Lebanon 24
تصرف "غير أخلاقي" للاعب عربي خلال مباراة كرة قدم.. هذا ما فعله أمام الحكم (فيديو)
11/01/2026 18:55:51
11/01/2026 18:55:51
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتحاد السنغالي يستبعد إيلاي كامارا عن كأس الأمم الأفريقية
Lebanon 24
الاتحاد السنغالي يستبعد إيلاي كامارا عن كأس الأمم الأفريقية
11/01/2026 18:55:51
11/01/2026 18:55:51
Lebanon 24
Lebanon 24
أصحاب الوكالات البحرية يشكون من عراقيل في مرفأ صيدا
Lebanon 24
أصحاب الوكالات البحرية يشكون من عراقيل في مرفأ صيدا
11/01/2026 18:55:51
11/01/2026 18:55:51
Lebanon 24
Lebanon 24
كأس الأمم
ارم نيوز
90 دقيقة
السنغالي
نيجيريا
الجزائر
ستوري
عيسى
قد يعجبك أيضاً
النصر يرفع سعر ويسلي تيكسيرا.. المنافسة الأوروبية تشتعل
Lebanon 24
النصر يرفع سعر ويسلي تيكسيرا.. المنافسة الأوروبية تشتعل
07:27 | 2026-01-11
11/01/2026 07:27:15
Lebanon 24
Lebanon 24
وداع مبكر.. نكسة لبنانية في بطولة آسيا تحت 23 سنة
Lebanon 24
وداع مبكر.. نكسة لبنانية في بطولة آسيا تحت 23 سنة
04:50 | 2026-01-11
11/01/2026 04:50:26
Lebanon 24
Lebanon 24
كأس أمم إفريقيا.. إليكم مواعيد مباريات نصف النهائي
Lebanon 24
كأس أمم إفريقيا.. إليكم مواعيد مباريات نصف النهائي
04:48 | 2026-01-11
11/01/2026 04:48:07
Lebanon 24
Lebanon 24
مجانًا.. هكذا تستطيعون متابعة مباراة ريال مدريد وبرشلونة الليلة
Lebanon 24
مجانًا.. هكذا تستطيعون متابعة مباراة ريال مدريد وبرشلونة الليلة
03:38 | 2026-01-11
11/01/2026 03:38:42
Lebanon 24
Lebanon 24
ألونسو وفليك يحسمان التشكيل.. نجوم ريال مدريد وبرشلونة في نهائي جدة
Lebanon 24
ألونسو وفليك يحسمان التشكيل.. نجوم ريال مدريد وبرشلونة في نهائي جدة
02:00 | 2026-01-11
11/01/2026 02:00:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هزة أرضية ضربت بيروت.. وهذه قوتها
Lebanon 24
هزة أرضية ضربت بيروت.. وهذه قوتها
16:54 | 2026-01-10
10/01/2026 04:54:32
Lebanon 24
Lebanon 24
مِن المرشحة اليهودية إلى اللبنانية.. معركة على أهم المراكز الدولية فمن سينجح؟
Lebanon 24
مِن المرشحة اليهودية إلى اللبنانية.. معركة على أهم المراكز الدولية فمن سينجح؟
14:00 | 2026-01-10
10/01/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومة مفاجئة عن المكان المهدد بالاستهداف في كفرحتى!
Lebanon 24
معلومة مفاجئة عن المكان المهدد بالاستهداف في كفرحتى!
10:11 | 2026-01-11
11/01/2026 10:11:04
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل ساعات من الهزة الأرضية في بيروت.. هذا ما حذّر منه عالم الزلازل الشهير (صور)
Lebanon 24
قبل ساعات من الهزة الأرضية في بيروت.. هذا ما حذّر منه عالم الزلازل الشهير (صور)
23:57 | 2026-01-10
10/01/2026 11:57:31
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لأزمة صحية مفاجئة.. وفاة ممثل سوري قدير
Lebanon 24
تعرّض لأزمة صحية مفاجئة.. وفاة ممثل سوري قدير
02:29 | 2026-01-11
11/01/2026 02:29:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
07:27 | 2026-01-11
النصر يرفع سعر ويسلي تيكسيرا.. المنافسة الأوروبية تشتعل
04:50 | 2026-01-11
وداع مبكر.. نكسة لبنانية في بطولة آسيا تحت 23 سنة
04:48 | 2026-01-11
كأس أمم إفريقيا.. إليكم مواعيد مباريات نصف النهائي
03:38 | 2026-01-11
مجانًا.. هكذا تستطيعون متابعة مباراة ريال مدريد وبرشلونة الليلة
02:00 | 2026-01-11
ألونسو وفليك يحسمان التشكيل.. نجوم ريال مدريد وبرشلونة في نهائي جدة
00:37 | 2026-01-11
تذاكر "كلاسيكو جدة" تقترب من رقم قياسي
فيديو
غزال يتحدى وحيد قرن ضخم.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
غزال يتحدى وحيد قرن ضخم.. شاهدوا الفيديو
04:00 | 2026-01-10
11/01/2026 18:55:51
Lebanon 24
Lebanon 24
غادر المسرح.. تفاصيل شجار عادل إمام وابنه رامي (فيديو)
Lebanon 24
غادر المسرح.. تفاصيل شجار عادل إمام وابنه رامي (فيديو)
03:09 | 2026-01-10
11/01/2026 18:55:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بكت متأثرة.. "يومي" تكشف تفاصيل خاصة عن زوجها رجل الأعمال التركي (فيديو)
Lebanon 24
بكت متأثرة.. "يومي" تكشف تفاصيل خاصة عن زوجها رجل الأعمال التركي (فيديو)
02:16 | 2026-01-10
11/01/2026 18:55:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24