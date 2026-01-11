تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
بعد مباراة مثيرة.. لاعبو الجزائر يشكون من قرارات الحكم السنغالي

Lebanon 24
11-01-2026 | 09:30
شن أحمد قندوسي، نجم منتخب الجزائر، هجومًا عنيفًا على السنغالي عيسى سي، حكم مباراة بلاده ضد نيجيريا، التي أقيمت أمس بدور الـ8 لبطولة كأس الأمم الإفريقية وانتهت بخسارة محاربي الصحراء بهدفين نظيفين.

وشهدت المباراة اشتباكات بين لاعبي الفريقين عقب نهايتها، كما شهدت أحداثًا مثيرة طوال الـ90 دقيقة.

وعقب المباراة اتهم عدد من لاعبي منتخب الجزائر، الحكم عيسى سي بالتغاضي عن احتساب ضربة جزاء واضحة لصالح فريقهم إثر لمسة يد من مدافع نيجيريا.

ورفض الحكم السنغالي احتساب اللعبة ضربة جزاء في الشوط الأول الذي خرج بالتعادل دون أهداف، رغم توقف المباراة لدقيقتين بسبب مراجعة اللعبة من جانب حكام الفيديو.

تهكم أحمد قندوسي نجم منتخب الجزائر، على الحكم عيسى سي، مؤكدًا أنه كان نجم اللقاء أمام نيجيريا.

ونشر قندوسي، صورة للحكم عبر خاصية "ستوري" بحسابه على "إنستغرام" كتب فيها: (man of the match) في تهكم واضح على أداء الحكم. (ارم نيوز)
