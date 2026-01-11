تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
سابالينكا تتوّج بلقب بريسبان الدولي بعد الفوز على كوستيوك

Lebanon 24
11-01-2026 | 13:15
سجلت أرينا سابالينكا فوزًا جديدًا في أستراليا، بعد تتويجها بلقب بريسبان الدولي للمرة الثانية الأحد، بفوزها على مارتا كوستيوك 6-4 و6-3 خلال ساعة و18 دقيقة في ملعب بات رافتر أرينا.

يعد هذا اللقب الخامس لسابالينكا في أستراليا والـ22 في مسيرتها الاحترافية، مما وضعها خلف فينوس ويليامز وإيغا سفياتيك كأكثر اللاعبات حصولًا على ألقاب على جولة WTA بين اللاعبات النشطات.

وحققت سابالينكا اللقب دون أن تخسر أي مجموعة طوال الأسبوع، بعد أن تغلبت على ماديسون كيز وكارولينا موخوفا قبل مواجهة كوستيوك في النهائي، التي قدمت بدورها أداءً مميزًا وفازت على ثلاث لاعبات من أفضل 10، لكن ذلك لم يكن كافيًا لتحقيق اللقب.

وقالت سابالينكا بعد المباراة: "بعد عدة سنوات، تمكنت من تطوير أسلوب لعبي، فأصبحت لا ألعب فقط بشكل هجومي، بل أستطيع اللعب عند الشبكة والدفاع واستخدام القطع، وهذا التنوع هو ما كنت أعمل عليه طوال مسيرتي".

مع هذا الفوز، تتجه سابالينكا الآن نحو بطولة أستراليا المفتوحة كالبطلة السابقة بالوصافة وكونها المصنفة الأولى، بينما تعود كوستيوك إلى أعلى 20 في التصنيف العالمي مع تطلعات لمشوار أعمق في البطولة المقبلة.

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24