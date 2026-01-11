تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة

ألونسو يعترف: إصابات ريال مدريد أثرت على أدائنا

Lebanon 24
11-01-2026 | 23:00
أوضح الإسباني تشابي ألونسو، مدرب ريال مدريد، صعوبة مواجهة الكلاسيكو أمام برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني، مشيراً إلى أن فريقه قدم رد فعل جيد بعد استقبال الأهداف لكنه لم يتمكن من استغلال الفرص لتحويلها إلى فوز.

وأضاف ألونسو في المؤتمر الصحافي: «لقد قدمنا ردة فعل جيدة بعد تلقي الأهداف، أضعنا العديد من الفرص، وفي الشوط الثاني كنا متوازنين لكن لم نتمكن من التسجيل والفوز».

وأشار إلى أن الإصابات أثرت على أداء الفريق قائلاً: «الإصابات أوقفتنا رغم المجهود البدني العالي، ولم تمكننا من التقدم بشكل كبير، ومن المؤكد أنكم لاحظتم ذلك».

وبخصوص مشاركة كيليان مبابي، ذكر ألونسو: «كنا نرغب في إشراكه منذ البداية، لكن قررنا إشراكه في النهاية، وهذا ما حدث».

إدارة ريال مدريد تحذر تشابي ألونسو
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 08:51:17 Lebanon 24 Lebanon 24
إصابة تبعد ألكسندر أرنولد عن ريال مدريد
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 08:51:17 Lebanon 24 Lebanon 24
ألونسو وفليك يحسمان التشكيل.. نجوم ريال مدريد وبرشلونة في نهائي جدة
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 08:51:17 Lebanon 24 Lebanon 24
كلوب على رادار ريال مدريد.. خطوة مع ريد بول وتمهيد لاحتمال خلافة ألونسو
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 08:51:17 Lebanon 24 Lebanon 24

