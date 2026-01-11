ألونسو يعترف: إصابات ريال مدريد أثرت على أدائنا

أوضح الإسباني ألونسو، مدرب ، صعوبة مواجهة أمام في نهائي ، مشيراً إلى أن فريقه قدم رد فعل جيد بعد استقبال الأهداف لكنه لم يتمكن من استغلال الفرص لتحويلها إلى فوز.

وأضاف ألونسو في المؤتمر الصحافي: «لقد قدمنا ردة فعل جيدة بعد تلقي الأهداف، أضعنا العديد من الفرص، وفي الشوط الثاني كنا متوازنين لكن لم نتمكن من التسجيل والفوز».

وأشار إلى أن الإصابات أثرت على أداء الفريق قائلاً: «الإصابات أوقفتنا رغم المجهود البدني العالي، ولم تمكننا من التقدم بشكل كبير، ومن المؤكد أنكم لاحظتم ذلك».

وبخصوص مشاركة ، ذكر ألونسو: «كنا نرغب في إشراكه منذ البداية، لكن قررنا إشراكه في النهاية، وهذا ما حدث».