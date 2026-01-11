برشلونة يتوج بكأس السوبر الإسبانية بعد فوزه على ريال مدريد 3-2

أحرز نادي كأس السوبر الإسبانية بعد فوزه على غريمه التقليدي بنتيجة 3-2، في "كلاسيكو مجنون" أقيم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

وافتتح برشلونة التسجيل عبر المتألق رافينيا بعد تمريرة حاسمة من فيرمين وسيطرته شبه المطلقة على مجريات المباراة في الدقيقة 36.

ورد سريعًا عن طريق جناحه فينيسيوس بعد مراوغة رائعة وتمريره من غونشالو غارسيا عند الدقيقة 45+2.

ولم يهدأ برشلونة، حيث تقدّم مجددًا عبر مهاجمه روبرت ليفاندوفسكي بعد استلامه كرة متقنة من بيدري في الدقيقة 45+4، إلا أن ريال مدريد عدّل النتيجة قبل نهاية الشوط الأول عن طريق غونشالو غارسيا الذي أكمل كرة تائهة بصعوبة في الدقيقة 45+6، لينتهي الشوط الأول بتعادل الفريقين 2-2.

وفي الشوط الثاني، استمر الضغط والهجمات المتبادلة، مع تحسن أداء ريال مدريد بقيادة مدربه ألونسو، وشهدت المباراة بعض التشنجات بين اللاعبين، ما دفع الحكم لإشهار بطاقات صفراء متتالية.

وعاد رافينيا ليُسجل الهدف الثالث لبرشلونة بعد تمريرة من داني أولمو في الدقيقة 73، فيما تلقى لاعب برشلونة فرينكي دي يونغ بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 90+1.

ويُذكر أن هذه المواجهة كانت الرابعة على التوالي بين الفريقين في نهائي كأس السوبر الإسبانية، بعد أن تغلب ريال مدريد على أتلتيكو مدريد في نصف النهائي 2-1، وفاز برشلونة على أتلتيك بلباو بخماسية نظيفة.

وبهذا الفوز، عزّز برشلونة رقمه القياسي في البطولة، رافعًا رصيده إلى 16 لقبًا. وتجدر الإشارة إلى أن استضافت النسخة الافتتاحية عام 2020 في جدة، ثم انتقل التنظيم إلى في نسخ 2022 و2023 و2024، قبل العودة إلى جدة العام الماضي، في حين أقيمت نسخة 2021 في الأندلس بإسبانيا.