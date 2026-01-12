فوضى في ربع النهائي… "كاف" يفتح تحقيقًا بعد أحداث مباراة الجزائر ونيجيريا

فتح "كاف" تحقيقًا رسميًا في أحداث العنف التي رافقت مباراة والجزائر في الدور ربع النهائي من كأس أمم المقامة حاليًا في ، والتي انتهت بفوز المنتخب النيجيري بهدفين دون رد وتأهله إلى نصف النهائي.



وذكر موقع "أفريكا سوكر" أنّ المباراة تحولت إلى حالة من الفوضى داخل الملعب وخارجه، رغم ضمان نيجيريا بطاقة العبور إلى الدور قبل النهائي.



وشهدت أرضية الملعب اشتباكات بين لاعبي المنتخب والحكم سي وطاقمه المساعد، احتجاجًا على القرارات التحكيمية، حيث حاصر اللاعبون الحكم قبل تدخل لمنع تطور الموقف إلى مواجهة أوسع، وسط أجواء مشحونة كادت تتحول إلى مشادة مباشرة بين الفريقين.



وامتدت أعمال الشغب إلى المدرجات، حيث حاول عدد من الجماهير الجزائرية اختراق الحواجز الأمنية، فيما أفادت تقارير بتعرّض أجزاء من الملعب لأضرار قبل أن تتمكن القوى الأمنية من السيطرة على الوضع.



وأكد "كاف" أنّه يراجع حاليًا تقارير الحكام، وقوات الأمن، وممثلي ، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة على ضوء ما جرى.



ومن المقرر أن يلتقي المنتخب النيجيري في الدور نصف النهائي مع نظيره يوم الأربعاء المقبل.

