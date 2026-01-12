تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
رياضة

فوضى في ربع النهائي… "كاف" يفتح تحقيقًا بعد أحداث مباراة الجزائر ونيجيريا

Lebanon 24
12-01-2026 | 00:15
Doc-P-1467184-639037989573078264.webp
Doc-P-1467184-639037989573078264.webp photos 0
فتح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" تحقيقًا رسميًا في أحداث العنف التي رافقت مباراة نيجيريا والجزائر في الدور ربع النهائي من كأس أمم أفريقيا المقامة حاليًا في المغرب، والتي انتهت بفوز المنتخب النيجيري بهدفين دون رد وتأهله إلى نصف النهائي.

وذكر موقع "أفريكا سوكر" أنّ المباراة تحولت إلى حالة من الفوضى داخل الملعب وخارجه، رغم ضمان نيجيريا بطاقة العبور إلى الدور قبل النهائي.

وشهدت أرضية الملعب اشتباكات بين لاعبي المنتخب الجزائري والحكم عيسى سي وطاقمه المساعد، احتجاجًا على القرارات التحكيمية، حيث حاصر اللاعبون الحكم قبل تدخل قوات الأمن لمنع تطور الموقف إلى مواجهة أوسع، وسط أجواء مشحونة كادت تتحول إلى مشادة مباشرة بين الفريقين.

وامتدت أعمال الشغب إلى المدرجات، حيث حاول عدد من الجماهير الجزائرية اختراق الحواجز الأمنية، فيما أفادت تقارير بتعرّض أجزاء من الملعب لأضرار قبل أن تتمكن القوى الأمنية من السيطرة على الوضع.

وأكد "كاف" أنّه يراجع حاليًا تقارير الحكام، وقوات الأمن، وممثلي وسائل الإعلام، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة على ضوء ما جرى.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب النيجيري في الدور نصف النهائي مع نظيره المغربي يوم الأربعاء المقبل.
