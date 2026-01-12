"أيامي معدودة"… رسالة صادمة من لاعب بلجيكي معتزل

أثار لاعب البلجيكي المعتزل لاميشا موسوندا موجة واسعة من التعاطف بعد كشفه عبر حسابه على "إنستغرام" أن وضعه الصحي حرج وأنه لا يتوقع أن يعيش طويلاً.



وأكد موسوندا، البالغ 33 عامًا ولاعب السابق، أنه يمرّ بمرحلة صحية بالغة الصعوبة، موضحًا أنّ غيابه عن مواقع التواصل خلال الفترة الماضية يعود إلى معركته مع المرض. وكتب أنّ الأيام المقبلة قد تكون محدودة، لكنه شدد على تمسّكه بالأمل وبالدعم الذي يتلقاه من عائلته ومحبيه.



وبعد ساعات من نشر رسالته الأولى، انهالت عليه رسائل التضامن من لاعبين ومدربين وجماهير، ما دفعه إلى نشر رسالة ثانية عبّر فيها عن امتنانه العميق لكل من تواصل معه. وقال إن هذا الدعم الإنساني أعاد إليه القوة، وأظهر أن المنافسة في الرياضة لا تلغي التضامن في اللحظات الصعبة.



وعن مسيرته، انضم موسوندا إلى تشلسي عام 2012 قادمًا من أندرلخت، وتوّج مع فريق الشباب بلقب الدوري الإنجليزي موسم 2013–2014. ثم خاض تجارب في أندية بلجيكية وإسبانية، قبل أن يختتم مسيرته مع مازيمبي الكونغولي. كما مثّل منتخب تحت 21 عامًا في 9 مباريات، وفاز بلقب الدوري البلجيكي مع أندرلخت موسم 2011–2012.



ويُذكر أن شقيقيه تشارلي وتيكا سلكا طريق كرة القدم أيضًا، إذ لعب تشارلي سابقًا لتشلسي وسلتيك، فيما اتجه تيكا لاحقًا إلى مجال اكتشاف المواهب.



(ديلي ميرور)

