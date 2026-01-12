تتجه الأنظار في بالمغرب إلى المنتخبين والمصري، بوصفهما آخر ممثلي العرب في الدور نصف النهائي، وحاملي آمال التتويج باللقب القاري.



وبعد خروج على يد (0-2) في ربع النهائي، انحصر الحضور العربي في "أسود الأطلس" الساعين إلى لقبهم الثاني في التاريخ بعد تتويج 1976، و"الفراعنة" الطامحين إلى لقبهم الثامن والأول منذ ثلاثيتهم الذهبية بين 2006 و2010.



ومصر… الفوز قبل الأداء



رغم المستويات المتواضعة نسبيًا، نجح المغرب ومصر في تجاوز خصمين من العيار الثقيل. فالمغرب أطاح بالكاميرون (2-0)، فيما جرّدت مصر ساحل العاج من اللقب بالفوز 3-2، في تجسيد لمقولة مدربيهما: "هذه بطولات تُربح ولا تُلعب".



دياز وصلاح يقودان الحلم



قاد مشوار المنتخبين نجمان بارزان: إبراهيم دياز الذي يتصدر هدافي البطولة بخمسة أهداف، ومحمد صلاح الذي يلاحقه بأربعة، ليشكّلا العنوان الأبرز في سباق التأهل إلى النهائي.



اختبار نيجيري صعب للمغرب



يصطدم المغرب بنيجيريا صاحبة أقوى هجوم في البطولة بقيادة أوسيمهن ولوكمان، في مواجهة تاريخية يتقاسم فيها الطرفان الانتصارات. ويعوّل «أسود الأطلس» على الدعم الجماهيري في مواجهة منتخب لم يذق طعم الخسارة حتى الآن.



مصر تبحث عن الثأر من السنغال



في نصف النهائي الآخر، تواجه مصر السنغال في إعادة لنهائي 2022، حيث يسعى صلاح لرد الاعتبار بعد خسارته اللقب وحرمانه من مونديال قطر أمام "أسود التيرانغا".



وتبدو المواجهتان مفتوحتين على كل الاحتمالات، في سباق مشتعل نحو النهائي القاري.

