تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
15
o
طرابلس
18
o
صور
15
o
جبيل
16
o
صيدا
15
o
جونية
15
o
النبطية
10
o
زحلة
8
o
بعلبك
-7
o
بشري
10
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
رياضة
حلم عربي يتجدد… "أسود الأطلس" و"الفراعنة" على أبواب النهائي كأس أفريقيا
Lebanon 24
12-01-2026
|
02:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
تتجه الأنظار في
كأس الأمم
الأفريقية
بالمغرب إلى المنتخبين
المغربي
والمصري، بوصفهما آخر ممثلي العرب في الدور نصف النهائي، وحاملي آمال التتويج باللقب القاري.
وبعد خروج
الجزائر
على يد
نيجيريا
(0-2) في ربع النهائي، انحصر الحضور العربي في "أسود الأطلس" الساعين إلى لقبهم الثاني في التاريخ بعد تتويج 1976، و"الفراعنة" الطامحين إلى لقبهم الثامن والأول منذ ثلاثيتهم الذهبية بين 2006 و2010.
المغرب
ومصر… الفوز قبل الأداء
رغم المستويات المتواضعة نسبيًا، نجح المغرب ومصر في تجاوز خصمين من العيار الثقيل. فالمغرب أطاح بالكاميرون (2-0)، فيما جرّدت مصر ساحل العاج من اللقب بالفوز 3-2، في تجسيد لمقولة مدربيهما: "هذه بطولات تُربح ولا تُلعب".
دياز وصلاح يقودان الحلم
قاد مشوار المنتخبين نجمان بارزان: إبراهيم دياز الذي يتصدر هدافي البطولة بخمسة أهداف، ومحمد صلاح الذي يلاحقه بأربعة، ليشكّلا العنوان الأبرز في سباق التأهل إلى النهائي.
اختبار نيجيري صعب للمغرب
يصطدم المغرب بنيجيريا صاحبة أقوى هجوم في البطولة بقيادة أوسيمهن ولوكمان، في مواجهة تاريخية يتقاسم فيها الطرفان الانتصارات. ويعوّل «أسود الأطلس» على الدعم الجماهيري في مواجهة منتخب لم يذق طعم الخسارة حتى الآن.
مصر تبحث عن الثأر من السنغال
في نصف النهائي الآخر، تواجه مصر السنغال في إعادة لنهائي 2022، حيث يسعى صلاح لرد الاعتبار بعد خسارته اللقب وحرمانه من مونديال قطر أمام "أسود التيرانغا".
وتبدو المواجهتان مفتوحتين على كل الاحتمالات، في سباق مشتعل نحو النهائي القاري.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"أسود الأطلس" و"نسور قاسيون"… صراع التأهل إلى نصف النهائي
Lebanon 24
"أسود الأطلس" و"نسور قاسيون"… صراع التأهل إلى نصف النهائي
12/01/2026 11:58:17
12/01/2026 11:58:17
Lebanon 24
Lebanon 24
المغرب يتصدّر إفريقيا… "أسود الأطلس" الأغلى في كأس أمم أفريقيا
Lebanon 24
المغرب يتصدّر إفريقيا… "أسود الأطلس" الأغلى في كأس أمم أفريقيا
12/01/2026 11:58:17
12/01/2026 11:58:17
Lebanon 24
Lebanon 24
نائل العيناوي… من إرث التنس إلى حلم الكرة مع "أسود الأطلس"
Lebanon 24
نائل العيناوي… من إرث التنس إلى حلم الكرة مع "أسود الأطلس"
12/01/2026 11:58:17
12/01/2026 11:58:17
Lebanon 24
Lebanon 24
"أسود الأطلس" أم "النشامى".. من سيتوج بطلاً لكأس العرب 2025؟
Lebanon 24
"أسود الأطلس" أم "النشامى".. من سيتوج بطلاً لكأس العرب 2025؟
12/01/2026 11:58:17
12/01/2026 11:58:17
Lebanon 24
Lebanon 24
رياضة
متفرقات
كأس الأمم
الأفريقية
محمد صلاح
نهائي كأس
نيجيريا
المغربي
الجزائر
أفريقيا
تابع
قد يعجبك أيضاً
سفارة كوريا تختتم برنامج تدريب متقدم لرياضيي التايكواندو اللبنانيين
Lebanon 24
سفارة كوريا تختتم برنامج تدريب متقدم لرياضيي التايكواندو اللبنانيين
04:34 | 2026-01-12
12/01/2026 04:34:36
Lebanon 24
Lebanon 24
من الليغا إلى أوروبا… كيف صنع برشلونة إمبراطوريته الكروية
Lebanon 24
من الليغا إلى أوروبا… كيف صنع برشلونة إمبراطوريته الكروية
03:24 | 2026-01-12
12/01/2026 03:24:58
Lebanon 24
Lebanon 24
"أيامي معدودة"… رسالة صادمة من لاعب بلجيكي معتزل
Lebanon 24
"أيامي معدودة"… رسالة صادمة من لاعب بلجيكي معتزل
01:11 | 2026-01-12
12/01/2026 01:11:21
Lebanon 24
Lebanon 24
فوضى في ربع النهائي… "كاف" يفتح تحقيقًا بعد أحداث مباراة الجزائر ونيجيريا
Lebanon 24
فوضى في ربع النهائي… "كاف" يفتح تحقيقًا بعد أحداث مباراة الجزائر ونيجيريا
00:15 | 2026-01-12
12/01/2026 12:15:52
Lebanon 24
Lebanon 24
ألونسو يعترف: إصابات ريال مدريد أثرت على أدائنا
Lebanon 24
ألونسو يعترف: إصابات ريال مدريد أثرت على أدائنا
23:00 | 2026-01-11
11/01/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
معلومة مفاجئة عن المكان المهدد بالاستهداف في كفرحتى!
Lebanon 24
معلومة مفاجئة عن المكان المهدد بالاستهداف في كفرحتى!
10:11 | 2026-01-11
11/01/2026 10:11:04
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا زيارة عرقجي لبيروت مغايرة هذه المرّة؟
Lebanon 24
لماذا زيارة عرقجي لبيروت مغايرة هذه المرّة؟
09:00 | 2026-01-11
11/01/2026 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الهزّات الأرضية التي حدثت في البحر المتوسط مقابل بيروت أمس.. هذا ما كشفه خبير جيولوجي
Lebanon 24
عن الهزّات الأرضية التي حدثت في البحر المتوسط مقابل بيروت أمس.. هذا ما كشفه خبير جيولوجي
05:36 | 2026-01-11
11/01/2026 05:36:55
Lebanon 24
Lebanon 24
إيران تعيد ضبط الشارع وتلوّح بالردع الإقليمي
Lebanon 24
إيران تعيد ضبط الشارع وتلوّح بالردع الإقليمي
15:00 | 2026-01-11
11/01/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لجنة تكنوقراط أم سلطة ظل؟ من يحكم غزة بعد وقف النار
Lebanon 24
لجنة تكنوقراط أم سلطة ظل؟ من يحكم غزة بعد وقف النار
07:00 | 2026-01-11
11/01/2026 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
04:34 | 2026-01-12
سفارة كوريا تختتم برنامج تدريب متقدم لرياضيي التايكواندو اللبنانيين
03:24 | 2026-01-12
من الليغا إلى أوروبا… كيف صنع برشلونة إمبراطوريته الكروية
01:11 | 2026-01-12
"أيامي معدودة"… رسالة صادمة من لاعب بلجيكي معتزل
00:15 | 2026-01-12
فوضى في ربع النهائي… "كاف" يفتح تحقيقًا بعد أحداث مباراة الجزائر ونيجيريا
23:00 | 2026-01-11
ألونسو يعترف: إصابات ريال مدريد أثرت على أدائنا
16:30 | 2026-01-11
برشلونة يتوج بكأس السوبر الإسبانية بعد فوزه على ريال مدريد 3-2
فيديو
غزال يتحدى وحيد قرن ضخم.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
غزال يتحدى وحيد قرن ضخم.. شاهدوا الفيديو
04:00 | 2026-01-10
12/01/2026 11:58:17
Lebanon 24
Lebanon 24
غادر المسرح.. تفاصيل شجار عادل إمام وابنه رامي (فيديو)
Lebanon 24
غادر المسرح.. تفاصيل شجار عادل إمام وابنه رامي (فيديو)
03:09 | 2026-01-10
12/01/2026 11:58:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بكت متأثرة.. "يومي" تكشف تفاصيل خاصة عن زوجها رجل الأعمال التركي (فيديو)
Lebanon 24
بكت متأثرة.. "يومي" تكشف تفاصيل خاصة عن زوجها رجل الأعمال التركي (فيديو)
02:16 | 2026-01-10
12/01/2026 11:58:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24