رياضة
سائق كارتينغ لبناني يحرز أول تتويج دولي في الإمارات
Lebanon 24
12-01-2026
|
06:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
حقّق السائق اللبناني الشاب
أوليفر
علام (16 عاماً) أول إنجاز دولي له بفوزه بالمركز الثالث في السباق الثاني من "كأس
الشرق الأوسط
" للكارتينغ الذي أُقيم في حلبة الشارقة بالإمارات.
وشارك في البطولة أكثر من مائة سائق من مختلف دول العالم، حيث تمكن علام من الصعود إلى منصة التتويج في فئة الرجال (سينيور 170) رغم أنه لم يبلغ السابعة عشرة بعد.
وأعرب علام عن فخره بـ"رفع
العلم
اللبناني" عند تسلمه الجائزة، مؤكداً أن هذا الهدف كان في صلب استعداده للمشاركة. وقد حلَّ رابعاً في السباق الأول قبل أن يحقق المركز الثالث في السباق الثاني.
يُذكر أن علام هو وصيف
بطل لبنان
للرجال في بطولة الكارتينغ لعام 2025، ويخطط للاستعداد الآن للمنافسة على لقب
بطولة لبنان
لعام 2026.
