تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

سائق كارتينغ لبناني يحرز أول تتويج دولي في الإمارات

Lebanon 24
12-01-2026 | 06:52
A-
A+
Doc-P-1467359-639038228188613688.png
Doc-P-1467359-639038228188613688.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
حقّق السائق اللبناني الشاب أوليفر علام (16 عاماً) أول إنجاز دولي له بفوزه بالمركز الثالث في السباق الثاني من "كأس الشرق الأوسط" للكارتينغ الذي أُقيم في حلبة الشارقة بالإمارات.

وشارك في البطولة أكثر من مائة سائق من مختلف دول العالم، حيث تمكن علام من الصعود إلى منصة التتويج في فئة الرجال (سينيور 170) رغم أنه لم يبلغ السابعة عشرة بعد.

وأعرب علام عن فخره بـ"رفع العلم اللبناني" عند تسلمه الجائزة، مؤكداً أن هذا الهدف كان في صلب استعداده للمشاركة. وقد حلَّ رابعاً في السباق الأول قبل أن يحقق المركز الثالث في السباق الثاني.

يُذكر أن علام هو وصيف بطل لبنان للرجال في بطولة الكارتينغ لعام 2025، ويخطط للاستعداد الآن للمنافسة على لقب بطولة لبنان لعام 2026.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مندوب دولة الإمارات: الأوطان تبنى بالسلام والحوار وسلطات بورتسودان هي من استولت على السلطة بالقوة
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 14:38:57 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس القبرصيّ: سنتوجّه إلى البنك الدولي خلال الفترة المُقبلة لإعداد دراسة بشأن الربط الكهربائيّ مع لبنان
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 14:38:57 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة أنباء الإمارات: رئيس دولة الإمارات والرئيس التركي يبحثان هاتفياً علاقات البلدين والتطورات الإقليمية
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 14:38:57 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام استقبل وزيرة الدولة في وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 14:38:57 Lebanon 24 Lebanon 24

الشرق الأوسط

بطولة لبنان

بطل لبنان

أوليفر

لبنان

بالمر

العلم

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
06:44 | 2026-01-12
Lebanon24
04:34 | 2026-01-12
Lebanon24
03:24 | 2026-01-12
Lebanon24
02:35 | 2026-01-12
Lebanon24
01:11 | 2026-01-12
Lebanon24
00:15 | 2026-01-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24