سائق كارتينغ لبناني يحرز أول تتويج دولي في الإمارات

حقّق السائق اللبناني الشاب علام (16 عاماً) أول إنجاز دولي له بفوزه بالمركز الثالث في السباق الثاني من "كأس " للكارتينغ الذي أُقيم في حلبة الشارقة بالإمارات.



وشارك في البطولة أكثر من مائة سائق من مختلف دول العالم، حيث تمكن علام من الصعود إلى منصة التتويج في فئة الرجال (سينيور 170) رغم أنه لم يبلغ السابعة عشرة بعد.



وأعرب علام عن فخره بـ"رفع اللبناني" عند تسلمه الجائزة، مؤكداً أن هذا الهدف كان في صلب استعداده للمشاركة. وقد حلَّ رابعاً في السباق الأول قبل أن يحقق المركز الثالث في السباق الثاني.



يُذكر أن علام هو وصيف للرجال في بطولة الكارتينغ لعام 2025، ويخطط للاستعداد الآن للمنافسة على لقب لعام 2026.



