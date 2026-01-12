بعد تأهل مصر إلى نصف نهائي أمم إفريقيا.. كم مباراة سيغيب صلاح عن ليفربول؟

تستمر رحلة مع منتخب مصر في بطولة الإفريقية 2025 بعد الوصول إلى الدور نصف النهائي لتزيد عدد المباريات التي سيغيب عنها مع ناديه .

و يبدو من غير المرجح أن يكون النجم المصري متاحا لمباراة ليفربول أمام مارسيليا في يوم 21 كانون الثاني.



وبناء على ذلك سيغيب محمد صلاح عن 3 مباريات إضافية على الأقل مع ليفربول بعد وصول منتخب مصر إلى الدور نصف النهائي من كأس أمم إفريقيا. (روسيا اليوم)