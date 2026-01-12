تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة
بعد تأهل مصر إلى نصف نهائي أمم إفريقيا.. كم مباراة سيغيب صلاح عن ليفربول؟
Lebanon 24
12-01-2026
|
08:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
تستمر رحلة
محمد صلاح
مع منتخب مصر في بطولة
كأس الأمم
الإفريقية 2025 بعد الوصول إلى الدور نصف النهائي لتزيد عدد المباريات التي سيغيب عنها مع ناديه
ليفربول
.
و يبدو من غير المرجح أن يكون النجم المصري متاحا لمباراة ليفربول أمام مارسيليا في
دوري أبطال أوروبا
يوم 21 كانون الثاني.
وبناء على ذلك سيغيب محمد صلاح عن 3 مباريات إضافية على الأقل مع ليفربول بعد وصول منتخب مصر إلى الدور نصف النهائي من كأس أمم إفريقيا. (روسيا اليوم)
