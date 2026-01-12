تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

بعد المشادة الساخنة… مدرب أتلتيكو يقدّم اعتذاره لنجم ريال مدريد

Lebanon 24
12-01-2026 | 12:08
A-
A+
Doc-P-1467510-639038417359552745.jpeg
Doc-P-1467510-639038417359552745.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تقدّم المدير الفني لأتلتيكو مدريد دييغو سيميوني باعتذار رسمي إلى نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور، على خلفية السجال الذي اندلع بينهما خلال نصف نهائي كأس السوبر الإسباني في جدّة، كما وجّه اعتذارًا مماثلًا إلى رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز.

وشهدت المواجهة التي انتهت بفوز ريال مدريد على جاره أتلتيكو بنتيجة 2-1 يوم الخميس توترًا واضحًا، بعدما دخل سيميوني في مشادة كلامية مع فينيسيوس أثناء خروج الأخير من الملعب عقب استبداله، وسط انطباع بأن مدرب أتلتيكو وجّه له عبارة تتعلّق بمصيره في النادي.

وفي مؤتمر صحافي عقده يوم الاثنين قبل لقاء ديبورتيفو لاكورونيا في دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا المقرر الثلاثاء، أقرّ المدرب الأرجنتيني بخطئه، قائلاً إنه يعتذر لكل من فلورنتينو بيريز وفينيسيوس عمّا بدر منه، معترفًا بأنه لم يكن يجب أن يضع نفسه في ذلك الموقف ولم يتصرّف بالشكل الصحيح، رغم أنّ الفريق الذي استحق الفوز في تلك المباراة هو من حجز بطاقة العبور.

وعلى مستوى البطولة، أخفق ريال مدريد في إحراز لقب السوبر بعد خسارته النهائي أمام غريمه برشلونة بنتيجة 3-2 يوم الأحد في كلاسيكو مثير، شهد تسجيل فينيسيوس هدفًا فرديًا لافتًا.

ويُذكر أنّ عقد الجناح البرازيلي مع النادي الملكي يمتد حتى حزيران 2027، من دون التوصّل حتى الآن إلى اتفاق بشأن تجديده.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
برشلونة يتوج بكأس السوبر الإسبانية بعد فوزه على ريال مدريد 3-2
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 05:07:27 Lebanon 24 Lebanon 24
"خليفة ميسي" يعتذر لبايرن ميونخ بعد تصريحاته عن ريال مدريد
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 05:07:27 Lebanon 24 Lebanon 24
إسم مغربي "يصنع الجدل" داخل ريال مدريد بعد تسريبات رحيل بيريز
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 05:07:27 Lebanon 24 Lebanon 24
مدرب تشيلسي يُشيد بنجوم برشلونة: "مشاهدتهم متعة خالصة"
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 05:07:27 Lebanon 24 Lebanon 24

رياضة

متفرقات

المدير الفني

رئيس النادي

نهائي كأس

يوم الأحد

أرجنتيني

البرازيل

برشلونة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:28 | 2026-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:50 | 2026-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:54 | 2026-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:32 | 2026-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:52 | 2026-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
16:28 | 2026-01-12
Lebanon24
15:50 | 2026-01-12
Lebanon24
13:54 | 2026-01-12
Lebanon24
08:32 | 2026-01-12
Lebanon24
06:52 | 2026-01-12
Lebanon24
06:44 | 2026-01-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24