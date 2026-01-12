بعد المشادة الساخنة… مدرب أتلتيكو يقدّم اعتذاره لنجم ريال مدريد

تقدّم المدير الفني
لأتلتيكو مدريد
دييغو سيميوني باعتذار رسمي إلى نجم ريال مدريد
فينيسيوس جونيور، على خلفية السجال الذي اندلع بينهما خلال نصف نهائي كأس
السوبر الإسباني في جدّة، كما وجّه اعتذارًا مماثلًا إلى رئيس النادي
الملكي فلورنتينو بيريز.
وشهدت المواجهة التي انتهت بفوز ريال
مدريد على جاره أتلتيكو بنتيجة 2-1 يوم الخميس توترًا واضحًا، بعدما دخل سيميوني في مشادة كلامية مع فينيسيوس أثناء خروج الأخير من الملعب عقب استبداله، وسط انطباع بأن مدرب أتلتيكو وجّه له عبارة تتعلّق بمصيره في النادي.
وفي مؤتمر صحافي عقده يوم الاثنين قبل لقاء ديبورتيفو لاكورونيا في دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا
المقرر الثلاثاء، أقرّ المدرب الأرجنتيني بخطئه، قائلاً إنه يعتذر لكل من فلورنتينو بيريز وفينيسيوس عمّا بدر منه، معترفًا بأنه لم يكن يجب أن يضع نفسه في ذلك الموقف ولم يتصرّف بالشكل الصحيح، رغم أنّ الفريق الذي استحق الفوز في تلك المباراة هو من حجز بطاقة العبور.
وعلى مستوى البطولة، أخفق ريال مدريد في إحراز لقب السوبر بعد خسارته النهائي أمام غريمه برشلونة
بنتيجة 3-2 يوم الأحد
في كلاسيكو مثير، شهد تسجيل فينيسيوس هدفًا فرديًا لافتًا.
ويُذكر أنّ عقد الجناح البرازيلي مع النادي الملكي يمتد حتى حزيران 2027، من دون التوصّل حتى الآن إلى اتفاق بشأن تجديده.