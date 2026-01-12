تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة
جمع أموال باسم كأس إفريقيا... شرطة مالي تلقي القبض على "مروّج تنبؤات"
Lebanon 24
12-01-2026
|
13:54
أوقفت السلطات في مالي رجلاً كان يقدّم نفسه عبر منصات التواصل الاجتماعي بصفة "عراف"، بعدما روّج لتوقعه فوز منتخب بلاده بكأس أمم إفريقيا المقامة في
المغرب
مقابل تبرعات مالية، في قضية وُجّهت له فيها تهمة الاحتيال.
وبحسب مصادر محلية، تمكّن الرجل، المعروف باسم سيناياغو، من جمع أكثر من 22 مليون فرنك إفريقي، أي ما يقارب 39 ألف دولار، بعدما وعد الجماهير بتحقيق اللقب القاري. غير أنّ خروج منتخب مالي من ربع النهائي على يد السنغال مساء الجمعة، بعد خسارته بهدف وحيد، فجّر موجة غضب واسعة.
وعقب الإقصاء، توجّه حشد من الغاضبين إلى منزل سيناياغو، قبل أن تتدخل الشرطة وتقوم بإخراجه من المكان تمهيداً لتوقيفه. ولاحقاً، وُضع رهن الاحتجاز لدى فرقة مكافحة الجرائم الإلكترونية، وفق ما أفاد به مصوران كانا يعملان معه وقاما بزيارته بعد توقيفه.
وأكد مسؤول في مصلحة مكافحة الجرائم الإلكترونية لوكالة "فرانس برس" أنّ "الادعاء بمعرفة الغيب يُعدّ جريمة يعاقب عليها القانون في مالي"، مشيراً إلى أنّ توقيفه كان سيصبح أكثر تعقيداً لو استمر المنتخب في المنافسة، في ظل موجة الحماس التي رافقت البطولة.
من جهته
، قال أحد صانعي المحتوى المقرّبين منه إن سيناياغو، المعروف أصلاً بنشاطه السياسي، "تحوّل فجأة إلى عرّاف عبر الإنترنت ونجح في جمع ثروة خلال فترة قصيرة".
