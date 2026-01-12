تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

جمع أموال باسم كأس إفريقيا... شرطة مالي تلقي القبض على "مروّج تنبؤات"

Lebanon 24
12-01-2026 | 13:54
A-
A+
Doc-P-1467565-639038480711190779.webp
Doc-P-1467565-639038480711190779.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أوقفت السلطات في مالي رجلاً كان يقدّم نفسه عبر منصات التواصل الاجتماعي بصفة "عراف"، بعدما روّج لتوقعه فوز منتخب بلاده بكأس أمم إفريقيا المقامة في المغرب مقابل تبرعات مالية، في قضية وُجّهت له فيها تهمة الاحتيال.

وبحسب مصادر محلية، تمكّن الرجل، المعروف باسم سيناياغو، من جمع أكثر من 22 مليون فرنك إفريقي، أي ما يقارب 39 ألف دولار، بعدما وعد الجماهير بتحقيق اللقب القاري. غير أنّ خروج منتخب مالي من ربع النهائي على يد السنغال مساء الجمعة، بعد خسارته بهدف وحيد، فجّر موجة غضب واسعة.

وعقب الإقصاء، توجّه حشد من الغاضبين إلى منزل سيناياغو، قبل أن تتدخل الشرطة وتقوم بإخراجه من المكان تمهيداً لتوقيفه. ولاحقاً، وُضع رهن الاحتجاز لدى فرقة مكافحة الجرائم الإلكترونية، وفق ما أفاد به مصوران كانا يعملان معه وقاما بزيارته بعد توقيفه.

وأكد مسؤول في مصلحة مكافحة الجرائم الإلكترونية لوكالة "فرانس برس" أنّ "الادعاء بمعرفة الغيب يُعدّ جريمة يعاقب عليها القانون في مالي"، مشيراً إلى أنّ توقيفه كان سيصبح أكثر تعقيداً لو استمر المنتخب في المنافسة، في ظل موجة الحماس التي رافقت البطولة.

من جهته، قال أحد صانعي المحتوى المقرّبين منه إن سيناياغو، المعروف أصلاً بنشاطه السياسي، "تحوّل فجأة إلى عرّاف عبر الإنترنت ونجح في جمع ثروة خلال فترة قصيرة".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أصغر حكام البطولة يدير لقاء المغرب ومالي في "كأس أفريقيا 2025"
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 05:07:33 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد الرصد والمراقبة... أمن الدولة يلقي القبض على مروّج مخدرات في بنت جبيل
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 05:07:33 Lebanon 24 Lebanon 24
"د ب أ": القبض على شخصين في الدنمارك لاتهامهما بجمع أموال لصالح حركة حماس
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 05:07:33 Lebanon 24 Lebanon 24
مالي تحت سكين المرتزقة من جديد… من "فاغنر" إلى "فيلق إفريقيا"
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 05:07:33 Lebanon 24 Lebanon 24

رياضة

متفرقات

من جهته

المغرب

إنترنت

صوران

حماس

طولة

إنتر

ترنت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:28 | 2026-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:50 | 2026-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:08 | 2026-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:32 | 2026-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:52 | 2026-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
16:28 | 2026-01-12
Lebanon24
15:50 | 2026-01-12
Lebanon24
12:08 | 2026-01-12
Lebanon24
08:32 | 2026-01-12
Lebanon24
06:52 | 2026-01-12
Lebanon24
06:44 | 2026-01-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24