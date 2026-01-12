تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

اختراق حساب قائد مانشستر يونايتد بعد هجوم مفاجئ على إدارة النادي

Lebanon 24
12-01-2026 | 15:50
A-
A+
Doc-P-1467610-639038550301325753.webp
Doc-P-1467610-639038550301325753.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلن نادي مانشستر يونايتد، الاثنين، تعرّض حساب قائد الفريق برونو فرنانديز على منصة "إكس" للاختراق، بعد نشر سلسلة منشورات انتقدت مُلّاك النادي.

وأوضح النادي في بيان أن الحساب تم اختراقه عقب نشر منشور استهدف شركة "إينيوس" المملوكة للملياردير البريطاني جيم راتكليف، الشريك في ملكية مانشستر يونايتد والمسؤول عن إدارة الشؤون الكروية، حيث دعا المنشور إلى "التخلص من إينيوس" قبل أن يتم حذفه بعد أن حصد أكثر من 84 ألف مشاهدة.

ودعا الحساب الرسمي للنادي المشجعين إلى تجاهل أي منشورات أو رسائل خاصة صادرة عن حساب فرنانديز خلال فترة الاختراق.

وجاءت هذه الواقعة بعد ساعات قليلة من خروج مانشستر يونايتد من كأس الاتحاد الإنجليزي، عقب خسارته أمام برايتون في الدور الثالث، ما زاد من حساسية التوقيت الذي ظهرت فيه المنشورات المسيئة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قرار مانشستر يونايتد يرعب إدارة الهلال السعودي.. ما السبب؟
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 05:07:40 Lebanon 24 Lebanon 24
"مانشستر يونايتد" يتحرّك لإعادة مدربه السابق وسط أزمة داخلية
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 05:07:40 Lebanon 24 Lebanon 24
نهاية مشوار أموريم مع مانشستر يونايتد
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 05:07:40 Lebanon 24 Lebanon 24
تعادل جديد يربك "مانشستر يونايتد" في الدوري الإنجليزي
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 05:07:40 Lebanon 24 Lebanon 24

رياضة

متفرقات

كأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر يونايتد

إدارة الشؤون

إدارة النادي

نادي مانشستر

كأس الاتحاد

أعلن نادي

البريطاني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:28 | 2026-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:54 | 2026-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:08 | 2026-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:32 | 2026-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:52 | 2026-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
16:28 | 2026-01-12
Lebanon24
13:54 | 2026-01-12
Lebanon24
12:08 | 2026-01-12
Lebanon24
08:32 | 2026-01-12
Lebanon24
06:52 | 2026-01-12
Lebanon24
06:44 | 2026-01-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24