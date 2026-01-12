تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة
اختراق حساب قائد مانشستر يونايتد بعد هجوم مفاجئ على إدارة النادي
Lebanon 24
12-01-2026
|
15:50
أعلن نادي
مانشستر يونايتد
، الاثنين، تعرّض حساب قائد الفريق برونو
فرنانديز
على منصة "إكس" للاختراق، بعد نشر سلسلة منشورات انتقدت مُلّاك النادي.
وأوضح النادي في بيان أن الحساب تم اختراقه عقب نشر منشور استهدف شركة "إينيوس" المملوكة للملياردير
البريطاني
جيم راتكليف، الشريك في ملكية
مانشستر
يونايتد
والمسؤول عن
إدارة الشؤون
الكروية، حيث دعا المنشور إلى "التخلص من إينيوس" قبل أن يتم حذفه بعد أن حصد أكثر من 84 ألف مشاهدة.
ودعا الحساب الرسمي للنادي المشجعين إلى تجاهل أي منشورات أو رسائل خاصة صادرة عن حساب فرنانديز خلال فترة الاختراق.
وجاءت هذه الواقعة بعد ساعات قليلة من خروج مانشستر يونايتد من
كأس الاتحاد الإنجليزي
، عقب خسارته أمام
برايتون
في الدور الثالث، ما زاد من حساسية التوقيت الذي ظهرت فيه المنشورات المسيئة.
رياضة
متفرقات
كأس الاتحاد الإنجليزي
مانشستر يونايتد
إدارة الشؤون
إدارة النادي
نادي مانشستر
كأس الاتحاد
أعلن نادي
البريطاني
تابع
