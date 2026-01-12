اختراق حساب قائد مانشستر يونايتد بعد هجوم مفاجئ على إدارة النادي

، الاثنين، تعرّض حساب قائد الفريق برونو على منصة "إكس" للاختراق، بعد نشر سلسلة منشورات انتقدت مُلّاك النادي.



وأوضح النادي في بيان أن الحساب تم اختراقه عقب نشر منشور استهدف شركة "إينيوس" المملوكة للملياردير جيم راتكليف، الشريك في ملكية والمسؤول عن الكروية، حيث دعا المنشور إلى "التخلص من إينيوس" قبل أن يتم حذفه بعد أن حصد أكثر من 84 ألف مشاهدة.



ودعا الحساب الرسمي للنادي المشجعين إلى تجاهل أي منشورات أو رسائل خاصة صادرة عن حساب فرنانديز خلال فترة الاختراق.



وجاءت هذه الواقعة بعد ساعات قليلة من خروج مانشستر يونايتد من ، عقب خسارته أمام في الدور الثالث، ما زاد من حساسية التوقيت الذي ظهرت فيه المنشورات المسيئة.

