برشلونة يستعيد كانسيلو… الظهير البرتغالي يجتاز الفحوصات تمهيداً لعودته

أعلن ، حامل لقب ، الاثنين، أن الظهير جواو كانسيلو اجتاز الفحوصات الطبية والبدنية تمهيداً لانضمامه إلى الفريق قادماً من السعودي.



وقال النادي الكتالوني في بيان إن كانسيلو خضع للكشف الطبي في مستشفى ، على أن يتم توقيع العقد الذي سيعيده إلى صفوف الفريق، الثلاثاء.



وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن الصفقة ستتم على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.



وكان كانسيلو، البالغ 31 عاماً، قد انتقل إلى الهلال في عام 2024 بعقد لثلاثة مواسم قادماً من ، بعد انتهاء فترة إعارته السابقة إلى برشلونة.

