برشلونة يستعيد كانسيلو… الظهير البرتغالي يجتاز الفحوصات تمهيداً لعودته

Lebanon 24
12-01-2026 | 16:28
أعلن نادي برشلونة، حامل لقب الدوري الإسباني، الاثنين، أن الظهير البرتغالي جواو كانسيلو اجتاز الفحوصات الطبية والبدنية تمهيداً لانضمامه إلى الفريق قادماً من الهلال السعودي.

وقال النادي الكتالوني في بيان إن كانسيلو خضع للكشف الطبي في مستشفى برشلونة، على أن يتم توقيع العقد الذي سيعيده إلى صفوف الفريق، الثلاثاء.

وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن الصفقة ستتم على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وكان كانسيلو، البالغ 31 عاماً، قد انتقل إلى الهلال في عام 2024 بعقد لثلاثة مواسم قادماً من مانشستر سيتي، بعد انتهاء فترة إعارته السابقة إلى برشلونة.
رياضة

متفرقات

الدوري الإسباني

نادي برشلونة

مانشستر سيتي

البرتغالي

أعلن نادي

البرتغال

مانشستر

