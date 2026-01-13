في مباراة ودية.. صلاح ولامين يامال وجهاً لوجه

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن منتخب سيواجه منتخب مصر في مباراة ودية خلال فترة التوقف الدولي لشهر المقبل استعداداً لكأس العالم 2026.



وذكر برنامج "الشيرينغيتو" الشهير عبر حسابه في منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي أن إسبانيا ستواجه مصر ودياً في قطر يوم 30 آذار المقبل.

وتأتي المواجهة بعد ثلاثة أيام من مواجهة إسبانيا والأرجنتين في المواجهة والتي أُطِلق عليها "فيناليسيما"، حيث يلتقي بطل مع بطل أميركا الجنوبية، على ملعب لوسيل في .



وسبق أن التقى المنتخبان في مباراة ودية عام 2006 انتهت بفوز إسبانيا بهدفين دون رد.

ومن المنتظر أن تجمع النجم لاعب الإنكليزي ولامين يامال نجم للمرة الأولى، حيث لم يسبق لهما أن التقيا على مستوى الأندية أو المنتخبات.



ونجح منتخب مصر في التأهل إلى نهائيات 2026 في أميركا وكندا والمكسيك بعد غيابه عن النسخة السابقة في قطر.