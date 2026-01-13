تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة
في مباراة ودية.. صلاح ولامين يامال وجهاً لوجه
Lebanon 24
13-01-2026
|
00:07
كشفت تقارير صحفية إسبانية أن منتخب
إسبانيا
سيواجه منتخب مصر في مباراة ودية خلال فترة التوقف الدولي لشهر
مارس
المقبل استعداداً لكأس العالم 2026.
وذكر برنامج "الشيرينغيتو" الشهير عبر حسابه في منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي أن إسبانيا ستواجه مصر ودياً في قطر يوم 30 آذار المقبل.
وتأتي المواجهة بعد ثلاثة أيام من مواجهة إسبانيا والأرجنتين في المواجهة والتي أُطِلق عليها "فيناليسيما"، حيث يلتقي بطل
أوروبا
مع بطل أميركا الجنوبية، على ملعب لوسيل في
الدوحة
.
وسبق أن التقى المنتخبان في مباراة ودية عام 2006 انتهت بفوز إسبانيا بهدفين دون رد.
ومن المنتظر أن تجمع النجم
المصري محمد صلاح
لاعب
ليفربول
الإنكليزي ولامين يامال نجم
برشلونة
للمرة الأولى، حيث لم يسبق لهما أن التقيا على مستوى الأندية أو المنتخبات.
ونجح منتخب مصر في التأهل إلى نهائيات
كأس العالم
2026 في أميركا وكندا والمكسيك بعد غيابه عن النسخة السابقة في قطر.
