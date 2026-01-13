تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة
لمواجهة "خطر المسيرات" في المونديال.. هذا ما ستفلعه واشنطن
Lebanon 24
13-01-2026
|
00:41
photos
أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأميركية، الاثنين، أن
الولايات المتحدة
ستستثمر 115 مليون دولار في تدابير مكافحة الطائرات المسيرة لتعزيز الأمن خلال منافسات كأس العالم لكرة القدم واحتفالات الذكرى الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة.
وستمثل بطولة كأس العالم لكرة القدم اختبارا حقيقيا لتعهد الرئيس
دونالد ترامب
بالحفاظ على أمن الولايات المتحدة، حيث من المتوقع أن يزورها أكثر من مليون شخص لحضور البطولة، بالإضافة إلى مليارات آخرين سيتابعون المباريات من الخارج.
وقالت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم في بيان: "ندخل حقبة جديدة للدفاع عن تفوقنا الجوي لحماية حدودنا وداخل الولايات المتحدة".
وتقوم شركات الدفاع بتطوير مجموعة من التقنيات التي تهدف إلى مكافحة الطائرات المسيرة، بما في ذلك برامج التتبع وأجهزة الليزر والموجات الدقيقة، التي تستخدم في الاتصالات اللاسلكية والرادار والتقنيات العلمية، إضافة إلى الرشاشات الآلية ذاتية التشغيل.
ولم تحدد الوزارة التقنيات التي ستنشرها في مواقع كأس العالم.
يأتي هذا الإعلان بعد أسابيع من إعلان الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ التابعة لوزارة الأمن الداخلي أنها منحت 11 ولاية تستضيف مباريات كأس العالم 250 مليون دولار لشراء تقنيات مضادة للطائرات المسيرة.
وفي الصيف الماضي، دعت حاكمة
نيويورك
الديمقراطية
كاثي هوتشول الرئيس
الجمهوري
ترامب
إلى تعزيز الدعم الاتحادي للدفاع ضد هجمات الطائرات المسيرة.
بسبب تصرفات "غير لائقة"... الإتحاد الإنكليزي يوقف لاعبا عن المباريات
Lebanon 24
بسبب تصرفات "غير لائقة"... الإتحاد الإنكليزي يوقف لاعبا عن المباريات
01:19 | 2026-01-13
13/01/2026 01:19:43
Lebanon 24
Lebanon 24
في مباراة ودية.. صلاح ولامين يامال وجهاً لوجه
Lebanon 24
في مباراة ودية.. صلاح ولامين يامال وجهاً لوجه
00:07 | 2026-01-13
13/01/2026 12:07:09
Lebanon 24
Lebanon 24
لويس إنريكي يحذر من إرهاق باريس سان جيرمان
Lebanon 24
لويس إنريكي يحذر من إرهاق باريس سان جيرمان
23:00 | 2026-01-12
12/01/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
برشلونة يستعيد كانسيلو… الظهير البرتغالي يجتاز الفحوصات تمهيداً لعودته
Lebanon 24
برشلونة يستعيد كانسيلو… الظهير البرتغالي يجتاز الفحوصات تمهيداً لعودته
16:28 | 2026-01-12
12/01/2026 04:28:43
Lebanon 24
Lebanon 24
اختراق حساب قائد مانشستر يونايتد بعد هجوم مفاجئ على إدارة النادي
Lebanon 24
اختراق حساب قائد مانشستر يونايتد بعد هجوم مفاجئ على إدارة النادي
15:50 | 2026-01-12
12/01/2026 03:50:27
Lebanon 24
Lebanon 24
