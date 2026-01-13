لمواجهة "خطر المسيرات" في المونديال.. هذا ما ستفلعه واشنطن

أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأميركية، الاثنين، أن ستستثمر 115 مليون دولار في تدابير مكافحة الطائرات المسيرة لتعزيز الأمن خلال منافسات كأس العالم لكرة القدم واحتفالات الذكرى الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة.





وستمثل بطولة كأس العالم لكرة القدم اختبارا حقيقيا لتعهد الرئيس بالحفاظ على أمن الولايات المتحدة، حيث من المتوقع أن يزورها أكثر من مليون شخص لحضور البطولة، بالإضافة إلى مليارات آخرين سيتابعون المباريات من الخارج.



وقالت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم في بيان: "ندخل حقبة جديدة للدفاع عن تفوقنا الجوي لحماية حدودنا وداخل الولايات المتحدة".

وتقوم شركات الدفاع بتطوير مجموعة من التقنيات التي تهدف إلى مكافحة الطائرات المسيرة، بما في ذلك برامج التتبع وأجهزة الليزر والموجات الدقيقة، التي تستخدم في الاتصالات اللاسلكية والرادار والتقنيات العلمية، إضافة إلى الرشاشات الآلية ذاتية التشغيل.



ولم تحدد الوزارة التقنيات التي ستنشرها في مواقع كأس العالم.



يأتي هذا الإعلان بعد أسابيع من إعلان الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ التابعة لوزارة الأمن الداخلي أنها منحت 11 ولاية تستضيف مباريات كأس العالم 250 مليون دولار لشراء تقنيات مضادة للطائرات المسيرة.



وفي الصيف الماضي، دعت حاكمة كاثي هوتشول الرئيس إلى تعزيز الدعم الاتحادي للدفاع ضد هجمات الطائرات المسيرة.