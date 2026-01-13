بسبب تصرفات "غير لائقة"... الإتحاد الإنكليزي يوقف لاعبا عن المباريات

قرر الاتحاد الإنجليزي إيقاف قائد فريق سويندون ، أولي ، لمدة سبع مباريات، على خلفية مخالفات ارتكبها في كانون الأول تمثلت في لمس "مناطق حساسة" من جسد لاعبين منافسين خلال إحدى المباريات.



وأوضحت لجنة تنظيمية مستقلة تابعة للاتحاد، في حيثيات القرار التي نُقّحت جزئياً، أن تصرفات لاعب خط الوسط تُعد "انتهاكاً صارخاً وخشونة متعمدة"، مؤكدة أنها لم تقتنع بتفسير اللاعب الذي نفى فيه تعمد الإيذاء في الحادثتين.



وأضافت اللجنة أنه "لا يوجد تفسير معقول للمس مناطق حساسة بجسد المنافس أثناء المباراة، خصوصاً عندما لا تكون في حالة لعب".



ووقعت الواقعتان خلال خسارة سويندون تاون أمام بنتيجة 2-1 في الدور الأول من في آب الماضي.



كما فرض الاتحاد غرامة مالية على كلارك، البالغ من العمر 33 عاماً، قدرها 2750 جنيهاً إسترلينياً، وذلك رغم إصراره على براءته.

(رويترز)