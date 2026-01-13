تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

بسبب تصرفات "غير لائقة"... الإتحاد الإنكليزي يوقف لاعبا عن المباريات

Lebanon 24
13-01-2026 | 01:19
A-
A+
Doc-P-1467719-639038891917280069.webp
Doc-P-1467719-639038891917280069.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إيقاف قائد فريق سويندون تاون، أولي كلارك، لمدة سبع مباريات، على خلفية مخالفات ارتكبها في كانون الأول تمثلت في لمس "مناطق حساسة" من جسد لاعبين منافسين خلال إحدى المباريات.

وأوضحت لجنة تنظيمية مستقلة تابعة للاتحاد، في حيثيات القرار التي نُقّحت جزئياً، أن تصرفات لاعب خط الوسط تُعد "انتهاكاً صارخاً وخشونة متعمدة"، مؤكدة أنها لم تقتنع بتفسير اللاعب الذي نفى فيه تعمد الإيذاء في الحادثتين.

وأضافت اللجنة أنه "لا يوجد تفسير معقول للمس مناطق حساسة بجسد المنافس أثناء المباراة، خصوصاً عندما لا تكون الكرة في حالة لعب".

ووقعت الواقعتان خلال خسارة سويندون تاون أمام كارديف سيتي بنتيجة 2-1 في الدور الأول من كأس الرابطة في آب الماضي.

كما فرض الاتحاد غرامة مالية على كلارك، البالغ من العمر 33 عاماً، قدرها 2750 جنيهاً إسترلينياً، وذلك رغم إصراره على براءته.
 
(رويترز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نجمة هندية توقف حفلها بسبب تصرف غير لائق من أحد المعجبين
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 12:51:33 Lebanon 24 Lebanon 24
روسيا تحظر Roblox بسبب محتوى "غير لائق" للأطفال
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 12:51:33 Lebanon 24 Lebanon 24
تصرف "غير أخلاقي" للاعب عربي خلال مباراة كرة قدم.. هذا ما فعله أمام الحكم (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 12:51:33 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة الصحافة الفرنسية: اليابان تستدعي السفير الصيني عقب تصريح دبلوماسي وُصف بـ"غير اللائق"
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 12:51:33 Lebanon 24 Lebanon 24

رياضة

متفرقات

كأس الرابطة

كارديف سيتي

لجنة تنظيم

لكرة القدم

كرة القدم

إنكليزي

رويترز

كلارك

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
04:10 | 2026-01-13
Lebanon24
02:18 | 2026-01-13
Lebanon24
00:41 | 2026-01-13
Lebanon24
00:07 | 2026-01-13
Lebanon24
23:00 | 2026-01-12
Lebanon24
16:28 | 2026-01-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24