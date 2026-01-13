تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة
بسبب تصرفات "غير لائقة"... الإتحاد الإنكليزي يوقف لاعبا عن المباريات
Lebanon 24
13-01-2026
|
01:19
قرر الاتحاد الإنجليزي
لكرة القدم
إيقاف قائد فريق سويندون
تاون
، أولي
كلارك
، لمدة سبع مباريات، على خلفية مخالفات ارتكبها في كانون الأول تمثلت في لمس "مناطق حساسة" من جسد لاعبين منافسين خلال إحدى المباريات.
وأوضحت لجنة تنظيمية مستقلة تابعة للاتحاد، في حيثيات القرار التي نُقّحت جزئياً، أن تصرفات لاعب خط الوسط تُعد "انتهاكاً صارخاً وخشونة متعمدة"، مؤكدة أنها لم تقتنع بتفسير اللاعب الذي نفى فيه تعمد الإيذاء في الحادثتين.
وأضافت اللجنة أنه "لا يوجد تفسير معقول للمس مناطق حساسة بجسد المنافس أثناء المباراة، خصوصاً عندما لا تكون
الكرة
في حالة لعب".
ووقعت الواقعتان خلال خسارة سويندون تاون أمام
كارديف سيتي
بنتيجة 2-1 في الدور الأول من
كأس الرابطة
في آب الماضي.
كما فرض الاتحاد غرامة مالية على كلارك، البالغ من العمر 33 عاماً، قدرها 2750 جنيهاً إسترلينياً، وذلك رغم إصراره على براءته.
(رويترز)
