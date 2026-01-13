تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

مواجهات ثأر وحسابات تاريخية في طريق النهائي الأفريقي

Lebanon 24
13-01-2026 | 04:10
A-
A+
Doc-P-1467810-639038994513404554.webp
Doc-P-1467810-639038994513404554.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تنطلق، الأربعاء، مواجهات الدور نصف النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 في نسختها الخامسة والثلاثين التي تستضيفها المغرب، حيث تتجه الأنظار إلى طنجة والرباط لمتابعة قمّتين من العيار الثقيل تجمعان مصر مع السنغال، والمغرب المضيف مع نيجيريا.

في طنجة، تتجدّد المواجهة بين مصر والسنغال في مباراة تحمل طابع الثأر، بعد نهائي نسخة 2022 الذي حسمه منتخب "أسود التيرانغا" بركلات الترجيح. السنغال، التي عادت هذا العام بمستوى أكثر تماسكاً، بلغت نصف النهائي للمرة الثالثة في آخر أربع نسخ بعد فوزها على مالي، فيما تدخل مصر اللقاء باحثة عن إنهاء عقدة الوصافة التي لاحقتها في 2017 و2022، والعودة إلى منصة التتويج لأول مرة منذ 2010.

منتخب مصر، بقيادة حسام حسن، يعاني دفاعياً رغم بلوغه المربع الذهبي، إذ فشل في الحفاظ على نظافة شباكه إلا مرتين في آخر 11 مباراة، بينما يقود محمد صلاح الهجوم المصري برصيد أربعة أهداف، في محاولة لإضافة اللقب القاري الوحيد الغائب عن مسيرته. في المقابل، يعوّل المنتخب السنغالي على خبرة ساديو ماني الذي سجل هدفاً وصنع ثلاثة، في سعيه لبلوغ نهائي ثالث في مسيرته.

تاريخياً، تميل المواجهات لصالح مصر التي فازت في ثماني مباريات من أصل 16 أمام السنغال، مقابل أربع هزائم وأربعة تعادلات، ما يضيف بعداً إضافياً لصراع طنجة المرتقب.

وفي الرباط، يواجه المغرب المضيف اختباراً نارياً أمام نيجيريا صاحبة أقوى هجوم في البطولة. "النسور الممتازة" سجلوا 14 هدفاً في خمس مباريات، ويطاردون رقماً قياسياً جديداً يتمثل في التسجيل بمباراتين على الأقل في ست مباريات متتالية ضمن نسخة واحدة، في طريقهم إلى النهائي التاسع في تاريخهم.

لكن المغرب يدخل اللقاء بثقة كبيرة بعد تحقيقه ثلاثة انتصارات متتالية دون أن تهتز شباكه، آخرها أمام الكاميرون في ربع النهائي، ويطمح إلى بلوغ النهائي الثاني في تاريخه والسعي لإنهاء انتظار دام نصف قرن منذ لقبه الوحيد عام 1976. كما أن فعاليته الهجومية تبقى نقطة قوة، إذ سجل في 17 من آخر 18 مباراة له في كأس أفريقيا.

نجيريا، التي تغيب عنها خدمات قائد الوسط ويلفريد نديدي بسبب الإيقاف، تعتمد على تألق أديمولا لوكمان، صاحب ستة أهداف وخمس تمريرات حاسمة في آخر نسختين، إلى جانب فيكتور أوسيمهن صاحب أربعة أهداف في النسخة الحالية. في المقابل، يواصل إبراهيم دياز قيادة هجوم المغرب، بعدما سجل في جميع مبارياته الخمس حتى الآن، متصدراً ترتيب الهدافين، ومقترباً من رقم تاريخي غير مسبوق.

المواجهة بين المغرب ونيجيريا هي الأولى بينهما في البطولة منذ 2004، مع أفضلية تاريخية نسبية لـ"أسود الأطلس" الذين فازوا في ثلاث من أصل خمس مواجهات قارية بين المنتخبين.

بهاتين القمتين، تقف كأس أفريقيا على أعتاب فصل جديد، حيث تتقاطع الحسابات التاريخية مع الطموحات الحاضرة، في سباق نحو نهائي قد يعيد رسم خريطة القوة في الكرة الأفريقية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش بين رسائل الخارج وحسابات الداخل…هل يتبدّل ايقاع المواجهة؟!
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 16:06:08 Lebanon 24 Lebanon 24
من يحجز بطاقة نصف النهائي؟ مواجهة ساخنة بين السعودية وفلسطين
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 16:06:08 Lebanon 24 Lebanon 24
مراقبة طريق ضهر البيدر قبل القرار النهائي
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 16:06:08 Lebanon 24 Lebanon 24
اعتراف إسرائيلي: "مفاجأة" لم تكن في الحسابات خلال المواجهة مع إيران
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 16:06:08 Lebanon 24 Lebanon 24

رياضة

متفرقات

الأفريقية

محمد صلاح

نيجيريا

أفريقيا

المغرب

الذهب

الكرة

الرب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
06:30 | 2026-01-13
Lebanon24
02:18 | 2026-01-13
Lebanon24
01:19 | 2026-01-13
Lebanon24
00:41 | 2026-01-13
Lebanon24
00:07 | 2026-01-13
Lebanon24
23:00 | 2026-01-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24