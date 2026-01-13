تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة

بعد وداع أمم إفريقيا.. حارس مرمى الجزائر يعلن اعتزاله دوليا

Lebanon 24
13-01-2026 | 06:30
أعلن أسامة بن بوط حارس مرمى اتحاد العاصمة ومنتخب الجزائر قراره اعتزال اللعب الدولي مع منتخب بلاده وذلك عقب خروج "محاربي الصحراء" من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025. 
 
وكان المنتخب الجزائري ودع البطولة المقامة حاليا في المغرب، من دور الـ16 بعد خسارته أمام منتخب نيجيريا بهدفين دون رد، ليكون ذلك الظهور الأخير لبن بوط بقميص المنتخب الوطني في المحفل القاري.

ونشر الحارس الجزائري بيانا رسميا عبر حسابه على موقع إنستغرام، قال فيه: "يشرفني أن أعلن رسميا قراري بوضع حد لمسيرتي مع المنتخب الوطني الجزائري".
 
وأضاف: "بعد تفكير طويل، ومع إدراكي الكبير لشرف تمثيل بلدي لسنوات عديدة، أرى أن الوقت قد حان لإنهاء مسيرتي الدولية وإتاحة الفرصة أمام الجيل الجديد من حراس المرمى".
 
وأكد بن بوط أن تمثيل المنتخب الجزائري كان مصدر فخر واعتزاز له، مشددا على أنه سيبقى ممتنا لكل لحظة قضاها مرتديا القميص الوطني.

كما وجه رسالة شكر إلى زملائه اللاعبين وأعضاء الجهازين الفني والإداري وكل من دعمه خلال مسيرته الدولية، مؤكدا أنه سيظل مناصرا وداعما للمنتخب في كل استحقاقاته المقبلة. (روسيا اليوم) 

مواضيع ذات صلة
من هو منافس الجزائر في ثمن نهائي أمم أفريقيا؟
بعد تتويج المغرب بكأس العرب.. لاعب يعلن اعتزاله اللعب دولياً
جنوب إفريقيا: ندعو مجلس الأمن الدولي للاجتماع بعد العمل العسكري الأميركي الأحادي في فنزويلا
هذا ما قاله مدرب ليفربول عن عودة محمد صلاح بعد كأس أمم إفريقيا!
