بعد وداع أمم إفريقيا.. حارس مرمى الجزائر يعلن اعتزاله دوليا

أعلن أسامة بن بوط حارس مرمى ومنتخب قراره اعتزال اللعب الدولي مع منتخب بلاده وذلك عقب خروج "محاربي الصحراء" من بطولة 2025.

وكان المنتخب ودع البطولة المقامة حاليا في ، من دور الـ16 بعد خسارته أمام منتخب بهدفين دون رد، ليكون ذلك الظهور الأخير لبن بوط بقميص في المحفل القاري.



ونشر الحارس الجزائري بيانا رسميا عبر حسابه على موقع إنستغرام، قال فيه: "يشرفني أن أعلن رسميا قراري بوضع حد لمسيرتي مع المنتخب الوطني الجزائري".

وأضاف: "بعد تفكير طويل، ومع إدراكي الكبير لشرف تمثيل بلدي لسنوات عديدة، أرى أن الوقت قد حان لإنهاء مسيرتي الدولية وإتاحة الفرصة أمام الجيل الجديد من حراس المرمى".

وأكد بن بوط أن تمثيل المنتخب الجزائري كان مصدر فخر واعتزاز له، مشددا على أنه سيبقى ممتنا لكل لحظة قضاها مرتديا القميص الوطني.



كما وجه رسالة شكر إلى زملائه اللاعبين وأعضاء الجهازين الفني والإداري وكل من دعمه خلال مسيرته الدولية، مؤكدا أنه سيظل مناصرا وداعما للمنتخب في كل استحقاقاته المقبلة. (روسيا اليوم)